Χρήστος Θηβαίος: 30 χρόνια «Μέρες Αδέσποτες» με Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδη και Χαρούλη στο Θέατρο Βράχων

Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, στο Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε μία μεγάλη γιορτή με αγαπημένους φίλους.
Μία αναδρομή από το 1996 και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα!
«Εγώ στη Bologna έγραφα τραγούδια. Ο Αλέκος Βασιλάτος και ο Τάσος Λώλης, στη Πλήθωνος και στη Μαντζάκου στα Εξάρχεια τα υποδέχτηκαν σαν δικά τους. Στο Μπαράκι του Βασίλη, ήρθε με την ψυχή του και ο Βασίλης Βασιλάτος.
Ο Άγγελος Σφακιανάκης, αγάπησε τα τραγούδια και την παρέα και μας επέβαλε στη Lyra. Μπήκαμε στο studio +1, στο υπόγειο της Κυρίλλου Λουκάρεως και ηχογραφήσαμε. Εκεί γνωρίστηκα για πάντα με το Γιώργο Κορρέ. Ο Άγγελος μας βάφτισε Συνήθεις Ύποπτους και εγώ βάφτισα τον πρώτο μας δίσκο Μέρες Αδέσποτες. Πέρασαν 30 χρόνια συναυλίες, συνεργασίες, χαρές, αγωνίες, απουσίες.
Κυρίως φίλοι.
Θα είναι μαζί μου σε αυτή τη γιορτή.
Σας ευχαριστώ όλους».
Χρήστος Θηβαίος
- Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα ο Σηφάκης με την αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα - «Είναι αδερφή μου»
- Η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών, η επιστροφή του Ντάισελμπλουμ και το mea culpa του Αλέξη Τσίπρα
- Αμαλιάδα: Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης - Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι άνδρα που τη φιλοξενούσε
- Βέροια: Ζευγάρι έκανε «λαμπόγυαλο» υποκατάστημα ΔΥΠΑ επειδή καθυστέρησαν οι πληρωμές τους
