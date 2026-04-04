Hug the Sun: Οι Remade επέστρεψαν δυναμικά με τη νέα τους δισκογραφική δουλειά

Οι Remade επιστρέφουν δυναμικά με τη νέα τους δισκογραφική δουλειά, με τίτλο Hug the Sun. Μέσα από αυτή τη λεκτική υπερβολή, το συγκρότημα θέλει να περιγράψει έναν φωτεινό και δυναμικό δίσκο, που δημιουργήθηκε για να ακούγεται δυνατά.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ συνοδεύεται και από το video clip του τραγουδιού Broken σε σκηνοθεσία του Νίκου Πάνου με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Μιστριώτη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Χαλκίδα και σε μια ακόμη μυστική τοποθεσία στην Εύβοια! Το Broken είναι το τρίτο video clip που παρουσιάζουν οι Remade μέσα από το νέο άλμπουμ τους έπειτα από το In A Life of a Dream και The reign of doubt.

To indie rock σχήμα από τη Χαλκίδα παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό πριν από δύο χρόνια με το άλμπουμ It was Us, το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές, με τις προσεγμένες συνθέσεις και τις ξεχωριστές μελωδίες τους να ξεχωρίζουν.

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο ακουστικό τους προσανατολισμό, στο Hug the Sun οι ηλεκτρικές κιθάρες παίρνουν τη θέση των ακουστικών, ενώ οι ερμηνείες χαρακτηρίζονται από ένταση, δυναμισμό και εκφραστικότητα. Το άλμπουμ αποτελείται από 10 πρωτότυπα κομμάτια που αναδεικνύουν την εξελικτική πορεία του συγκροτήματος.

Ο πυρήνας των Remade αποτελείται από τον Νίκο Παπαγεωργόπουλο και τον Γιάννη Παπαθεοδώρου. Για την παραγωγή του δίσκου συνεργάστηκαν με τον μουσικό παραγωγό Άλεξ Μπόλπαση (Suono Studios) ο οποίος έπαιξε και μπάσο ενώ στα ντραμς συμμετέχει ο καταξιωμένος Μιχάλης Καπηλίδης. Το mastering του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε από τον Nick Townsend στα Infrasonic Sound Studios του Nashville, Tennessee.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ήχου του δίσκου είναι η χρήση πέντε διαφορετικών εναλλακτικών κουρδισμάτων στην κιθάρα, τα οποία δημιουργούν νέα voicings και πλούσιες αρμονικά μελωδίες. Με κάθε νέο εγχείρημα, το συγκρότημα επιλέγει να θέτει νέες δημιουργικές προκλήσεις, διατηρώντας ως σταθερά τα καλοδουλεμένα τραγούδια και τις συναισθηματικά φορτισμένες ερμηνείες, ενώ παράλληλα εξελίσσει το ηχόχρωμα και τις φόρμες της μουσικής του.

Οι Remade έρχονται χωρίς υπερβολές και φτιασίδια, βασιζόμενοι αποκλειστικά στη δύναμη της μουσικής τους.

“…and if memory is a sea i don’t want to sail

And if the future is fire no warmth I need

Let me here and now…”

Credits:

Μουσική: Remade | Στίχοι: Γιάννης Παπαθεοδώρου

Cover Photo: Ελένη Καρλατήρα

Ηχογράφηση & Μίξεις: Άλεξ Μπόλπασης - Suono Studio, Athens

Mastering: Nick Townsend - Infrasonic Sound Studios, Nashville TN

Παραγωγή: Alex Bolpasis & Remade

Οι Remade είναι: Γιάννης Παπαθεοδώρου (φωνή), Νίκος Παπαγεωργόπουλος (κιθάρες, φωνητικά), Σπύρος Λιγκώνης (ντραμς), Μάριος Ζαχαριάδης (μπάσο).