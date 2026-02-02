Η αδιανόητη περιπέτεια της Ευριδίκης στη Eurovision

Η Eurovision είναι κάτι σαν μείζον εθνικό ζήτημα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την Κύπρο. Από τη Μεγαλόνησο άλλωστε, έχουν ξεκινήσει την καλλιτεχνική τους διαδρομή καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ευρυδική (και ο Δήμος Μπέκε!) που έκαναν σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα. Η Ευριδίκη Θεοκλέους (όπως είναι το πλήρες όνομα της) έχει διαγωνιστεί δύο φορές στον τελικό της διοργάνωσης ως εκπρόσωπος της Κύπρου (1992,94) και μια φορά έχει φτάσει στον ημιτελικό ("Comme ci, Comme ca" - 2007), ενώ έχει συμμετάσχει και τρεις φορές ως τραγουδίστρια β' φωνητικών.

Την πρώτη φορά που η Ευρυδίκή πήγε στη Eurovision, με τη σύνθεση «Ταιριάζουμε» του Γιώργου Θεοφάνους, συνέβησαν σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Με τον Χάρη Χαλκίτη (πατέρα της Βικτώριας) και τη Τζοάνα Μπάρινγκτον στα φωνητικά και συνοδεία ενός τρίου εγχόρδων, η Ευρυδίκη εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και τραγούδησε το «Ταιριάζουμε» σε μια διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το παρασκήνιο, σύμφωνα με το INFE Greece, περιλάμβανε εκρηκτικές στιγμές, όπως το «σκηνικό πόλωσης» ανάμεσα στα φαν κλαμπ Ελλάδας και Κύπρου, που πυροδοτήθηκε και από ένα οκτάρι από την Τουρκία. Είχε προηγηθεί κι ένα αμήχανο βίντεοκλιπ για την πρόωθηση της συμμετοχής, με την Ευρυδίκη να μεταφέρεται σε διάφορα ειδυλλιακά σημεία της Κύπρου πάνω σε ένα λευκό κρεββάτι

Η Ευρυδίκη προλογήθηκε από τον σχολιαστή του BBC, Τέρι Γόγκαν ως «η σέξι γατούλα από την Κύπρο» και κατάφερε με επιδεξιότητα να κρύψει ένα μίνι ατύχημα που συνέβη όταν ξεκίνησε να τραγουδάει (χτύπησε τα πόδια της στο σταντ του μικροφώνου). Στο τέλος, κέρδισε την 11η θέση.

Χρόνια αργότερα, στα πλαίσια της σειράς εκπομπών «Eurovision Flashback» η Ευριδίκη είχε εξομολογηθεί πως είχε πάρα πολύ άγχος για το πώς θα πήγαινε το τραγούδι και πώς θα στηθεί στη σκηνή. Ειχε μετάσχει σε εθνικούς τελικούς, αλλά συνήθως ερχόταν 2η. Τα πάντα ήταν στην εντέλεια από τους Σουηδούς μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια, όπως οι ώρες άφιξης των λεωφορείων της αποστολής (αν αργούσες ένα λεπτό, το έχανες).

Αργότερα, μιλώντας στο δημοσιογράφο Γιάννη Πουλόπουλο και την εκπομπή «Φωλιά των Κου-Κου» είχε πει: «Μου είχαν κλέψει όλα τα κοσμήματα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Είχαν εξαφανιστεί τα πάντα όχι μόνο αυτά που θα φορούσα στην σκηνή αλλά κι ό, τι αληθινό κόσμημα είχα μαζί μου μέχρι και η βέρα μου». Επιπλέον είχε περιγράψει με έντονους χαρακτηρισμους τη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους, λέγοντας πως ήταν αρκετά αυστηρός μαζί της και είχαν ομηρικούς καυγάδες στο στούντιο. Μια φορά την κλείδωσε στο στούντιο, ώσπου να πει κάποιο τραγούδι όπως εκείνος ήθελε. Μάλλον αυτή η θρυλούμενη αυστηρότητα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.