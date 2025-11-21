Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε την «Εξαίρεση»: Το τραγούδι που φέρνει ξανά τη μαγεία του Καρβέλα

Η Άννα Βίσση επιστρέφει δυναμικά με την «Εξαίρεση», το ολοκαίνουργιο single που κυκλοφορεί από την Panik Gold και έρχεται να συνεχίσει το σερί των μεγάλων επιτυχιών της.

Ένα τραγούδι που ακούγεται με πάθος και φέρει την υπογραφή του μόνιμου δημιουργικού της συνοδοιπόρου, Νίκου Καρβέλα, στη μουσική και στους στίχους.

Η «Εξαίρεση» είναι μια avant garde ρούμπα, ένα εκρηκτικό μουσικό κράμα που θυμίζει τις θρυλικές στιγμές της δεκαετίας του ’90, όταν Βίσση και Καρβέλας καθιέρωσαν ήχους που έγιναν τάση και παραμένουν σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα.

Στο video clip, μέσα από κινηματογραφική αφήγηση, ξεδιπλώνεται η ιστορία μιας πανίσχυρης γυναίκας που κάνει μία και μοναδική «Εξαίρεση» για τον έρωτα, σπάζοντας κανόνες, όρια και λογική.

Την ίδια στιγμή, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή του Hotel Ερμού από τις 5 Δεκεμβρίου, γιορτάζοντας 10 χρόνια ασταμάτητης επιτυχίας στις νύχτες της Αθήνας. Ένα milestone που επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητά της και την ικανότητά της να παραμένει στην κορυφή.

Η «Εξαίρεση» είναι μια δήλωση καλλιτεχνικής δύναμης, μια υπενθύμιση ότι η Άννα Βίσση ξέρει να δημιουργεί τάσεις και να τις μετατρέπει σε διαχρονικά hits.