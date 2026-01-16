Η Άννα Βίσση σε συλλεκτικά rainbow βινύλια: Η Sony Music Greece παρουσιάζει το THE RAINBOW COLLECTION

Η Sony Music Greece κυκλοφόρησε πέντε εμβληματικά και πολύ αγαπημένα άλμπουμ της απόλυτης Ελληνίδας σταρ Άννας Βίσση, για πρώτη φορά σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου, στο πλαίσιο της THE RAINBOW COLLECTION.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, 150 τυχεροί fans, που αγόρασαν πρώτοι τα βινύλια της Rainbow Collection, συγκεντρώθηκαν στο Public Συντάγματος για να γνωρίσουν την Άννα Βίσση από κοντά και να τους τα υπογράψει, σε μια μοναδική, γεμάτη ενθουσιασμό συνάντηση με το κοινό της.

Τα άλμπουμ της συλλογής

Η THE RAINBOW COLLECTION περιλαμβάνει τις συλλεκτικές vinyl εκδόσεις των:

Τώρα

Λάμπω

Κλίμα Τροπικό

Τραύμα

Κραυγή

Διαθεσιμότητα

Τα βινύλια της Άννας Βίσση – THE RAINBOW COLLECTION κυκλοφορούν στα δισκοπωλεία.