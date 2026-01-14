Μενού

Η Έλενα Παπαρίζου ίσως στην πιο διαφορετική της εμφάνιση - Τραγουδά με κορσέ στη σκηνή

Mια εμφάνιση διαφορετική από αυτές που έχει συνηθίσει το κοινό της έκανε η Έλενα Παπαρίζου. Εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας έναν στενό κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια.

Έλενα Παπαρίζου
Ένα σύντομο απόσπασμα από το σόου της στη σκηνή μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει εμφανίσεις στην Αθήνα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό σόου «The Velvet Night», το οποίο συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Be Italian», ενώ ταυτόχρονα χορεύει καθισμένη σε καρέκλα.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της, φορώντας έναν στενό κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια, κερδίζοντας πλήθος θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους.

