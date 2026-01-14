Η Έλενα Παπαρίζου ίσως στην πιο διαφορετική της εμφάνιση - Τραγουδά με κορσέ στη σκηνή

Ένα σύντομο απόσπασμα από το σόου της στη σκηνή μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει εμφανίσεις στην Αθήνα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό σόου «The Velvet Night», το οποίο συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Be Italian», ενώ ταυτόχρονα χορεύει καθισμένη σε καρέκλα.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της, φορώντας έναν στενό κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια, κερδίζοντας πλήθος θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους.