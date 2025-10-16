Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις της στον Σταυρό του Νότου

Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου παρέα με τους μουσικούς της.

Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με πολλές προσωπικές συναυλίες, μια μεγάλη περιοδεία δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα και μια σειρά live εμφανίσεων σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη, επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, το Νοέμβριο, για δύο παραστάσεις την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.

Με ανανεωμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το κλασικό ρεπερτόριο που αγαπάει αλλά και τα νέα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου, θα υποδέχεται το αθηναϊκό κοινό και θα ζεσταίνει τα βράδια του χειμώνα.

Σταθερά δίπλα της και γύρω της μία μπάντα – φωτιά που συμβάλει με την ενέργεια και το αστείρευτο κέφι στην ατμόσφαιρα των παραστάσεων!

Αν σας έλειψαν τα χαμόγελα, η ερμηνεία που συγκινεί και ξεσηκώνει, οι παρέες που ενώνονται, τότε ελάτε να γίνουμε ένα με την Ιουλία κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από 13 Νοεμβρίου.

Φωτογραφία: Μαρίζα Καψαμπέλη



ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

Live



Από 13 Νοεμβρίου και

κάθε Πέμπτη & Παρασκευή



Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή



Εισιτήρια: more.com

Ώρες Έναρξης:

Πέμπτες: 21:00, Παρασκευές 21:30