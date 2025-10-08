Η ηθοποιός που δώρισε νεφρό στη Σελένα Γκόμεζ σπάει τη σιωπή της: Τι λέει για το γάμο που δεν καλέστηκε

Η ηθοποιός Φράνσια Ράισα, η οποία δώρισε στη Σελένα Γκόμεζ ένα νεφρό της, σώζωντάς της τη ζωή έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τις φήμες που τη θέλουν να μην είναι πλέον κοντά με την τραγουδίστρια.

Η 37χρονη παρουσιάστηκε σε μια νέα συνέντευξη, όπως αναφέρει η Daily Mail, στην οποία έβαλε τέλος στις φήμες περί τέλους φιλίας με την Γκόμεζ. Η Ράισα αναφέρθηκε επίσης στον επερχόμενο γάμο της Γκόμεζ με τον Μπένι Μπλάνκο, στον οποίο φαίνεται τελικά πως δεν καλέστηκε.

Στη θέση της βρίσκονταν γνωστοί σελέμπριτι όπως η Τέιλορ Σουίφτ, οι συμπρωταγωνιστές της Γκόμεζ στο Only Murders In The Building, Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σόρτ, η αδελφές Χίλτον και ο Εντ Σίραν, μεταξύ άλλων.

Στη συνέντευξη, η Ράισα ευχήθηκε τα καλύτερα στην Γκόμεζ πριν από τον γάμο της: «Ξέρω ότι παντρεύεται και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτήν. Και κοιτάξτε... έχει μια ζωή και είναι ήδη δισεκατομμυριούχος και είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να το κάνω αυτό για εκείνη», είπε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε σε όποιον σκέφτεται να κάνει δωρεά οργάνων, η Ράισα τόνισε ότι η διαδικασία αφορά τη σωτηρία της ζωής κάποιου και όχι τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου δεσμού μαζί του.

«Κοιτάξτε, από την αρχή οι γιατροί μου είπαν ότι είναι δωρεά», εξήγησε. «Αν πρόκειται να δωρίσετε ένα δολάριο στε εκκλησία ή κάπου αλλού, δεν πρόκειται να τηλεφωνήσετε για να πείτε: «Γεια, τι κάνετε με το δολάριό μου;», ξεκαθάρισε.

«Είναι μια δωρεά και είναι κάτι ωραίο που μπόρεσα να κάνω», είπε για το νεφρό που έδωσε στην Γκόμεζ. «Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανή και μπορώ να πω ότι έσωσα μια ζωή».

Η απάντηση της δότριας της Γκόμεζ για την συμπεριφορά της μετά την επέμβαση

Η Ράισα αντέδρασε έντονα όταν ρωτήθηκε για τις φήμες ότι είχε «θυμώσει» με την Γκόμεζ για το πώς φερόταν στο σώμα της αφού έλαβε το νέο της νεφρό:

«Αυτό που με ρωτάτε είναι ανοησία που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες», απάντησε. «Δεν έχω πει ποτέ τίποτα». «Όταν κυκλοφόρησε αυτή η φήμη ότι είχα θυμώσει ή κάτι τέτοιο επειδή η Γκόμεζ κάπνιζε, δεν γνώριζα αυτές τις φήμες», πρόσθεσε η Ράισα.

«Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, και ούτε αυτή ούτε εγώ μιλάμε γι' αυτό», συνέχισε, προσθέτοντας, «Μια μέρα, ίσως το συζητήσουμε».

Η Ράισα δώρισε ένα νεφρό στην Γκόμεζ το 2017, αφού η σταρ διαγνώστηκε με Λύκο. Οι πάσχοντες από την ασθένεια έχουν υπερδραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα που μπορεί να επιτεθεί στους υγιείς ιστούς και τα όργανά τους.

Σε μια συνέντευξη του 2018, η Ράισα παραδέχτηκε ότι τόσο η ίδια όσο και η Γκόμεζ πέρασαν κατάθλιψη μετά τη επέμβαση δωρεάς νεφρού, η οποία παραλίγο να σκοτώσει την Γκόμεζ αφού μια από τις αρτηρίες της έσπασε στη μέση της χειρουργικής επέμβασης.

Τι σημάδια άφησε η επέμβαση στη δότρια και τη Σελένα Γκόμεζ

Η Ράισα θυμήθηκε την προειδοποίηση που της έδωσε μια κοινωνική λειτουργός πριν από την επέμβαση: «Θα είναι δύσκολο, η παραλήπτρια θα αναρρώσει πολύ πιο γρήγορα από τη δότρια επειδή παίρνει κάτι που χρειάζεται και εσύ χάνεις κάτι που δεν χρειάζεται να χάσεις. Θα είναι δύσκολο».

Στην συνέχεια σήκωσε το πουκάμισό της και κατέβασε το παντελόνι της για να αποκαλύψει ένα σημάδι που έμοιαζε με ουλή «καισαρικής τομής», καθώς και μικρότερες ουλές ψηλότερα στην κοιλιά της από την επέμβαση.

Σημείωσε επίσης ότι η Γκόμεζ είχε μια μεγάλη ουλή στο εσωτερικό του μηρού της, η οποία προερχόταν από την επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης της αρτηρίας της.

Στην ίδια συνέντευξη, η Ράισα ανέφερε ότι η Γκόμεζ ήταν αυτή που την ενημέρωσε ότι ήταν κατάλληλη για τη δωρεά νεφρού, και όχι οι γιατροί, γεγονός που οδήγησε ορισμένους θαυμαστές να ανησυχούν ότι μπορεί να ένιωσε πιεσμένη να συμφωνήσει στη δωρεά.

Το 2022, φημολογήθηκε ότι οι δυό τους βρισκόταν σε διαμάχη, αφού η Γκόμεζ είπε σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone ότι «Η μόνη μου φίλη στον χώρο είναι η Τέιλορ Σουίφτ» και η Ράισα έγραψε ένα σχόλιο σε σχετική ανάρτηση, λέγοντας «Ενδιαφέρον», που όμως στη συνέχεια διαγράφηκε.

Απαντώντας στο σχόλιο της Ράισα, η Γκόμεζ απάντησε: «Συγγνώμη που δεν ανέφερα κάθε άτομο που γνωρίζω».

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν θα χρωστώ περισσότερο σε κάποιον από ότι στη Φράνσια», είπε η Γκόμεζ σε σειρά ντοκιμαντέρ για το Apple TV+.

Την ίδια χρονιά, η Ράισα τόνισε ότι δεν «αναγκάστηκε» να δωρίσει το νεφρό της αναφέροντας σε συνέντευξη της σε ένα Podcast ότι «προήλθε από την γνήσια καλοσύνη της καρδιάς μου και από τότε είμαι εξαιρετικά ευλογημένη».

Ποια είναι τελικά η σχέση της Ράισα με τη Γκόμεζ

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Ράισα παραδέχτηκε ότι αυτή και η Γκόμεζ έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά επιβεβαίωσε ότι ήταν ακόμα φίλες.

«Δεν είχαμε μιλήσει πολύ εδώ και έξι χρόνια. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο, δεν μιλήσαμε καθόλου», είπε στην USA Today, αν και είπε ότι είχαν τα ξαναβρεί γύρω στα 35α γενέθλιά της.

«Ποτέ δεν είχαμε τσακωθεί πραγματικά μεταξύ μας. Δεν συνέβη τίποτα και αν ρωτήσετε κάποια από εμάς, δεν ξέρουμε τι συνέβη, αλλά χρειαζόμασταν αυτόν τον χρόνο χωριστά», εξομολογήθηκε.

Το 2024, είπε στο E! News ότι αυτή και η Γκόμεζ περνούσαν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν, παρόλο που ήταν ακόμα φίλες.

«Στις καλύτερες φιλίες που γνωρίζω, περνάς έναν χρόνο χωρίς να μιλήσεις, και μετά όταν ξαναβρεθείτε, είναι σαν να μην έχετε περάσει ούτε μια μέρα χωρίς να μιλήσετε», είπε για τη σχέση της με την Γκόμεζ.

Η Ράισα σημείωσε επίσης ότι, παρόλο που αυτή και η Γκόμεζ ήταν δεμένες, το ίδιο δεν ισχυει για τους φίλους της τραγουδίστριας.Όσον αφορά τον γάμο της Γκόμεζ που πραγματοποιηθηκε πριν λίγο καιρό, οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι η Ράισα μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram όπου χόρευε με έναν χορογράφο την περίοδο του γάμου, υπονοώντας ότι βρισκόταν σε άλλο μέρος.