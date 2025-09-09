Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε 11 χρόνια μετά το Dream On που την έκανε γνωστή στο Voice - «Έπεσε» το Βεάκειο

Αξέχαστη θα μείνει στην Κατερίνα Λιόλιου η βραδιά στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά. Οι θαυμαστές της γέμισαν τον χώρο και απήλαυσαν τις επιτυχίες της και όχι μόνο, με την ίδια να απολαμβάνει μία μοναδική βραδιά.

Η έκπληξη από την Panik Records

Η ομάδα της Panik Records μάλιστα της επεφύλασσε και μία μεγάλη έκπληξη. Ο CEO της δισκογραφικής εταιρείας, Γιώργος Αρσενάκος, ανέβηκε στη σκηνή και της απένειμε πλακέτα για τις πωλήσεις του album «Το Δικό Μου DNA». Ο δίσκος της τραγουδίστριας έγινε χρυσός με περισσότερα από 51 εκατομμύρια streaming points μέσα σε χρόνο – ρεκόρ, ενώ ήταν Νo1 και σε φυσικές πωλήσεις.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Πάνω απ’ όλα εσάς, που το κάνατε χρυσό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τους συνθέτες και στιχουργούς του δίσκου… Με βρίσκετε λίγο απροετοίμαστη. Με έχετε τρελάνει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη», δήλωσε η Κατερίνα Λιόλιου εμφανώς συγκινημένη.

Ξεχωριστή όμως ήταν η στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευσε το θρυλικό «Dream On» των Aerosmith, πλαισιωμένη από παιδιά από την Παιδική Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» και την Παιδική Χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πειραιώς.

Με το συγκκεριμένο τραγούδι μάλιστα, 11 χρόνια πριν, είχε μπει στο The Voice και είχε γίνει γνωστή.



