Η Λάιζα Μινέλι κυκλοφορεί τραγούδια μετά από 13 χρόνια με AΙ: «Η μουσική έχει εξελιχθεί»

Η Λάιζα Μινέλι (Liza Minnelli) αναμένεται μετά από 13 χρόνια να κυκλοφορήσει νέα τραγούδια. Ωστόσο, αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη.

Η τραγουδίστρια, έκανε λόγο για «νέα εργαλεία στην υπηρεσία της έκφρασης», ανακοινώνοντας μια συλλογή που περιλαμβάνει ένα τραγούδι του Art Garfunkel χρησιμοποιώντας AI-generated backing στο πιάνο.

Το κομμάτι, Kids, Wait Til You Hear This – επίσης ο τίτλος των επερχόμενων απομνημονευμάτων της – είναι μια απροσδόκητη απόδραση στο deep house για την 79χρονη Μινέλι.

Η Μινέλι δεν έχει κυκλοφορήσει νέα μουσική από το 2013, όταν ερμήνευσε ένα κομμάτι για το αμερικανικό τηλεοπτικό μουσικό δράμα Smash, και εξέφρασε μεγάλη πίστη στις δυνατότητες της μουσικής που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στη σελίδα της στο Facebook, αποκάλυψε την εταιρεία πίσω από το κομμάτι, ElevenLabs, ως «έναν techno κολοσσό έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων [που κάνει] καταπληκτικά πράγματα... Τι δεν θα επιτρέψω σε αυτή τη σπουδαία εταιρεία να κάνει; Να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει ή να αντιγράψει τη φωνή μου!... Χρησιμοποιήσαμε ενορχηστρώσεις AI. Όχι φωνητικά AI... Τα shouts είναι όλα δικά μου!»

Σε συνοδευτικό δελτίο τύπου, είπε: «Πάντα πίστευα ότι η μουσική έχει να κάνει με τη σύνδεση και τη συναισθηματική αλήθεια. Αυτό που με ενδιέφερε εδώ ήταν η ιδέα να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου και τα νέα εργαλεία στην υπηρεσία της έκφρασης, όχι αντί αυτής. Αυτό το έργο σέβεται τη φωνή του καλλιτέχνη, τις επιλογές του καλλιτέχνη και την ιδιοκτησία του καλλιτέχνη. Μεγάλωσα βλέποντας τους γονείς μου να δημιουργούν υπέροχα όνειρα που ανήκαν σε άλλους ανθρώπους. Το ElevenLabs δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να είναι δημιουργός και ιδιοκτήτης. Αυτό έχει σημασία».

Το κομμάτι, σύμφωνα με τον Guardian, είναι μέρος μιας συλλογής άλλης μουσικής που δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη και ο Art Garfunkel είναι μεταξύ των άλλων καλλιτεχνών που συμμετέχουν. Το κομμάτι του Authorship περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του What Is It All But Luminous, αποτίοντας φόρο τιμής στον πατέρα του με την υποστήριξη πιάνου από Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η μουσική εξελίχθηκε πάντα παράλληλα με την τεχνολογία, από τα μικρόφωνα έως την ηχογράφηση πολλαπλών κομματιών», είπε ο Garfunkel. «Αυτό που με εντυπωσίασε σε αυτή την εμπειρία ήταν ο σεβασμός για τη μουσικότητα. Ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο. Η φωνή μου συν την τεχνολογία απλώς ανοίγει μια άλλη πόρτα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που χιλιάδες καλλιτέχνες ασκούν κριτική και βέτο πάνω στην AI μουσική θέτοντας μάλιστα και ζητήματα για τα πνευματικά τους δικαιώματα.