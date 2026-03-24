Η Αναστασία, η τραγουδίστρια πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες και επιδραστικές φωνές της γενιάς της. Είναι μόλις 22 ετών και όμως είναι από τα πιο δυνατά χαρτιά της σημερινής pop και λαϊκής ελληνικής μουσικής.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τα social media και συγκεκριμένα από το TikTok, όπου από νεαρή ηλικία άρχισε να ανεβάζει τα κομμάτια της και βίντεο που τραγουδάει.

Η Αναστασία έρχεται στη σκηνή του PERSONAS στις 29 Μαρτίου 2026 για να μιλήσει για τη διαχείριση της δημοσιότητας και την αποδοχή του εαυτού της.

Η μεγάλη επιτυχία που άλλαξε τη ζωή της Αναστασίας

Η Αναστασία έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό και στην ελληνική μουσική, σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν δημοσίευσε ένα απόσπασμα μόλις 19 δευτερολέπτων του πρώτου της τραγουδιού, στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok. Ήταν το κομμάτι «Αμαρτίες» το οποίο κατάφερε να ξεσηκώσει την ελληνική μουσική σκηνή.

Το τραγούδι αυτό έγινε Νο1 Trend σε λίγες ημέρες, ενώ κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 14.000.000 προβολές στο TikTok hashtag και πάνω από 14.000 αναπαραγωγές, ενώ κατέλαβε και τις πρώτες θέσεις στο Spotify Greece Top50.

Το ντεμπούτο single της «Αμαρτίες» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2022 είναι επίσημα το πρώτο διαμαντένιο λαϊκό τραγούδι στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας.

Σήμερα η Αναστασία μετρά τέσσερα χρόνια στην ελληνική δισκογραφία έχει κυκλοφορήσει πολλά επιτυχημένα singles από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Η Αναστασία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα MAD VMA '22 τραγουδώντας τις επιτυχίες της, και κερδίζοντας το βραβείο της «Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης». Ακόμα, έχει εμφανιστεί στο fashion music project MadWalk (2022) σε μια εντυπωσιακή performance.

Tο πρώτο άλμπουμ της «Ευχή», με τα mega hits «Αμαρτίες», «Λίγο Λίγο», «Μυστικό», «Μη Μιλάς», «Φλόγα», «Ακρόπολη», το «Σημάδι», έγινε διπλά πλατινένιο και κυριάρχησε σε charts και streams. Μάλιστα, κέρδισε βραβείο το 2024 για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα MAD VMA.

Το '24 η Αναστασία είναι ξανά στην κορυφή των charts & στα MAD VMA, τόσο με το solo single της «Σιγά Το Πράμα», όσο και με τη διεθνή συνεργασία της με την Enisa στο smash hit "Allo". Το καλοκαίρι του ίδιου έτους πραγματοποίησε τη sold out περιοδεία «Siga Τo Prama Tour» στην Αυστραλία, και τη χειμερινή σεζόν πρωταγωνίστησε στην αθηναϊκή νύχτα με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου.

Η Αναστασία παρουσίασε επίσης στο κοινό της την ερωτική μπαλάντα «Αγάπη μου με διώχνεις» σημειώνοντας ξανά τεράστια επιτυχία, ενώ το πρόσφατο up-tempo “Bam” έχει γίνει εμμονή των θαυμαστών της. Τον Μάιο του ’25 κυκλοφόρησε το 2ο άλμπουμ της «Σαν Όνειρο», με 10 ολοκαίνουργια τραγούδια και τα hits «Σιγά το πράμα», «Αγάπη μου με διώχνεις», «Allο» & «Bam», ενώ βραβεύτηκε στα MAD VMA 2025 με το Καλύτερο Ελληνικό Χορευτικό Τραγούδι για το smash hit «Σιγά το Πράμα». Η Αναστασία πραγματοποίησε το επιτυχημένο «Bam Tour» ενώ βρέθηκε τον Οκτώβριο για πρώτη φορά σε περιοδεία σε Αμερική και Καναδά.