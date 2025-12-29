Η Μπιγιονσέ έγινε δισεκατομμυριούχος σύμφωνα με το Forbes - Πόσα χρήματα έλαβε από το τουρ της

Μια ελαφρώς τολμηρή στροφή στη μουσική της ήταν αρκετή, ώστε η Μπιγιονσέ να μπει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο φως το Forbes, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η περιουσία της έφτασε να αγγίζει το δισεκατομμύριο μετά τη μεγάλη επιτυχία του country μουσικού της άλμπουμ «Cowboy Carter» και της περιοδείας The Renaissance World Tour.

Τώρα εντάσσεται σε μια ελίτ ομάδα διασημοτήτων που πρόσφατα η περιουσία τους έφτασε το δισεκατομμύριο ενώ γίνεται μόλις η πέμπτη μουσικός, μαζί με τον σύζυγό της, Jay-Z, καθώς και την Τέιλορ Σουίφτ, τον Μπρους Σπρίνγκστιν και την Ριάνα που καταφέρνουν να μπουν σε αυτή τη λίστα.

Κάτι που αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι η επιτυχημένη τραγουδίστρια κατάφερε να σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου κυρίως μέσω της μουσικής της και όχι από επενδύσεις και νέες εταιρείες, όπως άλλοι καλλιτέχνες.

A bold pivot to country music led to the most successful concert tour in the genre’s history and helped Cowboy Carter lasso a 10-figure fortune—becoming just the fifth musician to do so.https://t.co/5iwNObQvV0 (Photo: Justin Sullivan/Getty Images) pic.twitter.com/jwhMyL1GkW — Forbes (@Forbes) December 29, 2025

Συγκεκριμένα, η περιοδεία του Cowboy Carter απέφερε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Pollstar, και άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια σε εμπορεύματα που πωλήθηκαν στις συναυλίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes.

Συνδυάζοντας τα χρήματα που έβγαλε από τις περιοδείες με τα κέρδη από τον μουσικό της κατάλογο και τις χορηγικές συμφωνίες, φέτος, το Forbes εκτιμά ότι κέρδισε 148 εκατομμύρια δολάρια το 2025 προ φόρων, καθιστώντας την, την τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη μουσικό στον κόσμο.