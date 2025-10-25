Η πομπή του Διονύση Σαββόπουλου ξεκίνησε υπό τους ήχους της «Συννεφούλας»

Με τις μελωδίες της «Συννεφούλας» από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και τα πλήθη να τραγουδούν δυνατά τους στίχους, ο Διονύσης Σαββόπουλος αποχαιρετήθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Το θερμό χειροκρότημα και τα ρίγη που διαπέρασαν τους παρευρισκόμενους συνόδευσαν την πομπή, καθώς το φέρετρο εξήλθε από τη Μητρόπολη Αθηνών με κατεύθυνση το Α’ Νεκροταφείο.

Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι απηύθυναν το ύστατο «αντίο» στον ανεπανάληπτο δημιουργό που σφράγισε την ελληνική μουσική.

Την εξόδιο ακολουθία τίμησαν με επικήδειους λόγους, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Α. Κοτανίδου, ο Α. Κυριτσόπουλος, καθώς και μέλη της οικογένειάς του.

Με εμφανή συγκίνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Διονύση Σαββόπουλο «χρονικογράφο του νεοελληνικού ταξιδιού επί μισό αιώνα».

