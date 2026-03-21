Η σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση του Άλκη Αλκαίου πλάι στο Θάνο Μικρούτσικο

Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Εμπάργκο» του Θάνου Μικρούτσικου. Πρόκειται για ένα κύκλο τραγουδιών με σημείο αναφοράς την ποίηση του Άλκη Αλκαίου και τις ερμηνείες των Μανώλη Μητσιά, Βλάση Μπονάτσο, Μαρία Δημητριάδη, Κώστα Καράλη.

Η «Σκάντζα» έχει τζαζ και ροκ ηχοχρώματα (όπως και τα περισσότερα τραγούδια) και τον Βλάση Μπονάτσο στην ερμηνεία, ενώ το «Ερωτικό» (Πιρόγα), με τον Μανώλη Μητσιά στα φωνητικά, γίνεται αμέσως μεγάλη επιτυχία, με στίχους όπως:

Με μια πιρόγα φεύγεις και γυρίζεις

τις ώρες που αγριεύει η βροχή

στη γη των Βησιγότθων αρμενίζεις

και σε κερδίζουν κήποι κρεμαστοί

Τον Απρίλιο του 1982, η Μαρία Δημητριάδη στο περιοδικό Μουσική, περιγράφει το δίσκο ως εξής:

«Είναι ένας δίσκος, το “Εμπάργκο”, με τραγούδια πάνω σε ποίηση Άλκη Αλκαίου, από τα οποία τραγουδάω τρία. Δύο τραγουδάει ο Μπονάτσος, δύο ο Καράλης, ένα ο Μητσιάς και τρία ο Μικρούτσικος. Είναι ένας δίσκος με πολιτικά τραγούδια. Εγώ τον παρομοιάζω κάπως σαν τον πρώτο δίσκο του Θάνου (σ.σ. τα “Πολιτικά Τραγούδια” του 1975), μόνο που οι στίχοι είναι περισσότερο ποιητικοί. Θέλω να πω ότι δεν είναι σαν του Βολφ Μπίρμαν, τόσο άμεσοι, αλλά πιο ποιητικοί.

Το πολιτικό τραγούδι τώρα δεν σημαίνει τίποτα για μένα, εκτός από το ότι μιλάει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα ένα τραγούδι που μιλάει για τον Νίκο Πουλαντζά ή ένα άλλο που λέει για την Τουρκία, ή μια σφαγή παιδιών στο Σαλβαντόρ (σ.σ. σφαγή του El Mozote). Χρησιμοποίησα τον όρο «πολιτικό», για να τον συγκρίνω ακριβώς με τον πρώτο δίσκο του Θάνου. Πιστεύω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, όπως είχε εκείνος ο δίσκος.

Στον συγκεκριμένο δίσκο έχει αλλάξει και ο Θάνος το στυλ των τραγουδιών, γι’ αυτό υπάρχει και η διαφορά. Πάντα προσπαθώ να ανανεώνομαι ερμηνευτικά, αλλά και τα τραγούδια μού έδωσαν τη δυνατότητα ν’ αλλάξω. Εγώ προσπαθώ να βάλω και ροκ στοιχεία, αλλά πού να τα βρω; Μ’ ενδιαφέρει να ’μαι άνθρωπος, που δεν έχει προκαταλήψεις, όσον αφορά τα σύγχρονα ρεύματα».

Είναι σαφής η διάθεση των καλλιτεχνών εκείνης της εποχής να μεταφέρουν τον ποιητικό στίχο, το πολιτικό τραγούδι, σε νέες μουσικές φόρμες, να κοιτάξουν μπροστά, να γίνουν δεκτικοί σε σύγχρονες επιρροές. Και ο Άλκης Αλκαίος (πραγματικό όνομα: Βαγγέλης Λιάρος), προσφέρει το ιδανικό όχημα: τους στίχους του, οι οποίοι πότε περιγράφουν πραγματικά ιστορικά γεγονότα, πότε μοιάζουν με πίνακες, που μπορούν να συμπυκνώσουν τις πιο δυσεπίλυτες υπαρξιακές απορίες του μέσου ανθρώπου, σε μια και μοναδική αλληγορία.

Παρακάτω, στην «Περιπέτεια Ενός Ποιήματος», που σκηνοθέτησε ο Αντώνης Κόκκινος για την ΕΡΤ, βλέπουμε μεταξύ άλλων (δίπλα στον Θάνο Μικρούτσικο εμφανίζονται ο Βλάσης Μπονάτσος, η Μαρία Δημητριάδη, ο Μανώλης Μητσιάς και η Δήμητρα Γαλάνη) τον ίδιο τον Άλκη Αλκαίο, να αφηγείται στιγμές από τη γνωριμία και την εξέλιξη της συνεργασίας του με τον Θάνο. Είναι ίσως η μοναδική εμφάνιση του Αλκαίου στην ελληνική τηλεόραση, ενός ποιητή που τραγουδήθηκε ακόμα και από (πολλές χιλιάδες) ανθρώπους που δεν διάβασαν ποτέ τους ποιήματα.