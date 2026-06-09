Η τελευταία παράσταση που θα ανέβει στο Ηρώδειο πριν το κλείσιμό του

Βρισκόμαστε στον μήνα των τελευταίων παραστάσεων και συναυλιών που θα γίνουν στο Ηρώδειο, πριν αυτό εισέλθει σε φάση διαχείρισης και προστασίας. Οι εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες και πρόκειται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κατ’ εξαίρεση, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων για τον μήνα Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, με την Τρίτη 30 Ιουνίου να είναι η τελευταία ημέρα που το Ηρώδειο θα είναι ανοικτό.
Η τελευταία παράσταση που θα ανέβει στο Ηρώδειο πριν τις εργασίες αναστήλωσης, θα είναι η συναυλία του John Legend και θα είναι αναμφισβήτητα μια ιστορική συγκυρία, καθώς όχι μόνο θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Ωδείο αλλά θα είναι και η πρώτη φορά, ο Αμερικανός καλλιτέχνης και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα, έρχεται στην Ελλάδα.
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του Ιουνίου στο Ηρώδειο:
9/6 Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble - Βασίλης Κώστας
10/ 6 Η Αμερική του Μάνου Χ - Μέρος Α΄
12 & 13/6 Λυσιστράτη
15/6 Έργα Arvo Pärt
17/6 Η Αμερική του Μάνου Χ - Μέρος B΄
18/6 Einstürzende Neubauten - Ηρώδειο
19/6 Lena Platonos - Maria Farantouri
22/6 LYKKE LI live at the Acropolis
25 & 26/6 Εκάβη - Στη σκιά της Πολιτείας
29/6 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Μιχάλ Νεστερόβιτς
30/6 JOHN LEGEND - Live at Acropolis
- Θυμάστε την οσμή στην Αττική; Λύθηκε το μυστήριο αλλά «την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ»
- «Αυτό παρατήρησα στην Αθήνα»: Βραβείο unpopular opinion σε σχόλιο τουρίστα στο Reddit
- Συνεχίζει στον Alpha η Γερμανού αλλά... με περικοπές - Ποιοι συνεργάτες θα αποχωρήσουν
- Το απόκοσμο ελληνικό νησί που πρέπει να προλάβεις να επισκεφτείς πριν γεμίσει τουρίστες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.