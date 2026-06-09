Η τελευταία παράσταση που θα ανέβει στο Ηρώδειο πριν το κλείσιμό του

Βρισκόμαστε στον μήνα των τελευταίων παραστάσεων και συναυλιών που θα γίνουν στο Ηρώδειο, πριν αυτό εισέλθει σε φάση διαχείρισης και προστασίας. Οι εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες και πρόκειται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατ’ εξαίρεση, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων για τον μήνα Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, με την Τρίτη 30 Ιουνίου να είναι η τελευταία ημέρα που το Ηρώδειο θα είναι ανοικτό.

Η τελευταία παράσταση που θα ανέβει στο Ηρώδειο πριν τις εργασίες αναστήλωσης, θα είναι η συναυλία του John Legend και θα είναι αναμφισβήτητα μια ιστορική συγκυρία, καθώς όχι μόνο θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Ωδείο αλλά θα είναι και η πρώτη φορά, ο Αμερικανός καλλιτέχνης και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα, έρχεται στην Ελλάδα.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του Ιουνίου στο Ηρώδειο:

9/6 Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble - Βασίλης Κώστας

10/ 6 Η Αμερική του Μάνου Χ - Μέρος Α΄

12 & 13/6 Λυσιστράτη

15/6 Έργα Arvo Pärt

17/6 Η Αμερική του Μάνου Χ - Μέρος B΄

18/6 Einstürzende Neubauten - Ηρώδειο

19/6 Lena Platonos - Maria Farantouri

22/6 LYKKE LI live at the Acropolis

25 & 26/6 Εκάβη - Στη σκιά της Πολιτείας

29/6 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Μιχάλ Νεστερόβιτς

30/6 JOHN LEGEND - Live at Acropolis