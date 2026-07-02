Η «Τραμπάλα» του Κώστα Μακεδόνα κυκλοφορεί και σε βινύλιο

Ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει το νέο του album, με τίτλο «Τραμπάλα» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του κορυφαίου μας στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το έργο κυκλοφόρησε αρχικά σε ψηφιακή μορφή και πλέον έχει αποκτήσει τη φυσική του υπόσταση, καθώς μόλις κυκλοφόρησε σε βινύλιο.

Τα 7 τραγούδια που περιέχονται στην «Τραμπάλα», χαρακτηρίζονται από εκείνη τη μοναδική ικανότητα της ισορροπίας, ανάμεσα στα «πάνω» και τα «κάτω», στη μνήμη και τη λησμονιά, στην αισιοδοξία και τον πόνο, στη συγκίνηση και τη προσδοκία.



Με την κυκλοφορία του βινυλίου, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η αμεσότητα και η αυθεντικότητα των τραγουδιών, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία ακρόασης μέσω ενός συλλεκτικού αντικειμένου υψηλής αισθητικής.

Το Σημείωμα του Λευτέρη Παπαδόπουλου

«Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη: να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι.

Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία.

Ο Κώστας την γεμάτη ψυχή φωνή του.

Εγώ, τις λέξεις μου — δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν.

Η Τραμπάλα, μας πάει πότε χαμηλά πότε ψηλά, όπως ακριβώς και τα τραγούδια… Που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία, στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στο βάρος και στο παιχνίδι.

Καλή ακρόαση»!

Λ.Π.

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος αναφέρει:

«Εν αρχήν ο λόγος!

Τόσο σπουδαίος, τόσο παρών!

Καινούργια ελληνικά τραγούδια»!



Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Το Album «ΤΡΑΜΠΑΛΑ» περιέχει τα τραγούδια:

1. Να κλαις αυτούς που δε δακρύζουνε

2. Τραμπάλα

3. Άγγελος δραπέτης

4. Ένα καρφί στον τοίχο

5. Σιγανοψιχάλισμα

6. Τσιφτετέλι

7. Αύριο

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Credits

Ερμηνεία: Κώστας Μακεδόνας

Μουσική - ενορχήστρωση – διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος: Πιάνο, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα,

κρουστά, πλήκτρα, ακορντεόν και μπαγλαμά στο «Τσιφτετέλι»

Νίκος Κατσίκης: Μπουζούκι, μπαγλαμά

Φοίβος Μπόζας: Πνευστά

Δεύτερη φωνή στον Άγγελο Δραπέτη: Γλυκερία

Στα φωνητικά του δίσκου οι: Κώστας Μακεδόνας,

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Υακίνθη Παπαδοπούλου & φίλοι

Recorded, mixed & mastered at Knob Job Studio

Φωτογραφίες Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Χριστοδουλόπουλου:

Γιώργος Κονδύλης Konbo studio

Logo εξωφύλλου: Γιάννης Sugahtank Ρουμπάνης

Επιμέλεια & εκτέλεση παραγωγής:

Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo