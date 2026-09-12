Τα Ημισκούμπρια τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από σκηνής φωνάζοντας το όνομά του από τα μικρόφωνα και το κοινό απάντησε «Ένα κενό». Η ανατριχιαστική στιγμή του τρόπου με τον οποίο το συγκρότημα επέλεξε να τιμήσει τον εκλιπόντα καλλιτέχνη καταγράφτηκε σε βίντεο.

Τρεις φορές φώναξαν από μικροφώνου το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη και το πλήθος απαντούσε «ένα κενό» - όπως ήταν το ομότιτλο τραγούδι του ερμηνευτή. «Καλή αντάμωση», «RIP», ανέφεραν Μεντζέλος και Μιθριδάτης.