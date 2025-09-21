Intervision: Το Βιετνάμ μεγάλος νικητής και το σκάνδαλο με «άρωμα» Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε χθες ο διαγωνισμός τραγουδιού Intervision, πρωτοβουλία της Ρωσίας και «αντίπαλος» της Eurovision και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Βιετνάμ, με την συμμετοχή του τραγουδιστή Ντουκ Φουκ ενώ η ελληνικής καταγωγής Vassy αποσύρθηκε τελευταία στιγμή από τον διαγωνισμό λόγω πιέσεων.

Το πείραμα της ρωσικής παραλλαγής της Eurovision αναβίωσε τον διαγωνισμό σοβιετικής εποχής ενώ μέρος πήραν 23 χώρες από όλο τον κόσμο. Το έπαθλο ήταν χρηματικό και ήταν αξίας 305.000 ευρώ.

Το Βιετνάμ κρίθηκε πώς ήταν η καλύτερη συμμετοχή κερδίζοντας το έπαθλο ενώ την δεύτερη θέση κατέλαβε το Κιργιστάν και την τρίτη το Κατάρ.

Η ελληνικής καταγωγής Vassy είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα εκπροσώπευε τις ΗΠΑ στον διαγωνισμό όταν ο Brandon Howard που αρχικά είχε επιλεχθεί, αποσύρθηκε για οικογενειακούς λόγους.

We regret to inform you that American singer Brandon Howard will not be able to

participate in “Intervision’25”, as he explained in his video message.



Who will represent the United States of America 🇺🇸 now?

Details will follow very soon...#Intervision2025 pic.twitter.com/60hIOYgY8V — Intervision 2025 (@intervisionwld) September 17, 2025

Ωστόσο, η Αυστραλή τραγουδίστρια με ελληνικές ρίζες αποχώρησε τελευταία στιγμή από τον διαγωνισμό λόγω «άνευ προηγουμένου πολιτική πίεση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας», όπως ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους.

Η Vassy, που ήταν ένα από τα φαβορί της Intervision καθώς είναι μια από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες της ηλεκτρονικής μουσικής, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλους DJ όπως o David Guetta, ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, κάτι το οποίο εξαφανίστηκε από την ιστοσελίδα της λίγο πριν την συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

Το γεγονός αυτό πυροδότησε αντιδράσεις πως η τραγουδίστρια «ξεπουλήθηκε». Η πίεση αυξήθηκε όταν Ουκρανοί και υποστηρικτές της Ουκρανίας της άσκησαν επίσης κριτική.

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της η Vassy ανέβασε story στο Instagram ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την στήριξη και την αγάπη και ανακοίνωσε πως θα επανέλθει για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη σχέση με τον μουσικό διαγωνισμό.



Το story της Vassy στο Instagram | Instagram / @vassy