Iron Maiden: Οι τιμές των εισιτηρίων - Πότε ξεκινά η προπώληση για το «Run for your Lives»

Tο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου ξεκινά η γενική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, που έρχεται στις 23 Μαΐου 2026. Για τα μέλη του fan club βέβαια, είναι ήδη διαθέσιμα από σήμερα (23/9)
Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν στα 86,25 ευρώ για το πέταλο απέναντι από τη σκηνή και αγγίζουν τα 178,25 ευρώ για τις κερκίδες στα πλάγια και κοντά στη σκηνή. Αυτά της αρένας, τα οποία θα είναι ενιαία, χωρίς ζώνες, θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.
Μετά την προπώληση στο fan club, σειρά παίρνουν αύριο (24/9) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions, ενώ η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.
Οι τιμές για τους Iron Maiden
Αυτε΄ς είναι οι τιμές εισιτηρίων για τους Iron Maiden, όπως φαίνεται και στον ιστότοπο της High Priority Promotions.
- PL1: 178,25 ευρώ
- PL2: 143 ευρώ
- PL3: 103,50 ευρώ
- PL4: 98 ευρώ
- PL5: 92 ευρώ
- PL6: 86,25 ευρώ
