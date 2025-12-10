«Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό»: Όταν οι αγώνες των αγροτών απέκτησαν soundtrack

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και οι αγώνες για τα δικαιώματά τους, αποτελεί ένα διαχρονικό θέμα στη χώρα καθώς η δυναμικότητά τους αποτελεί σημείο αναφοράς.

Μετά τη Μεταπολίτευση, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν το πολιτικό τραγούδι ήταν στην ακμή του, παρουσιάστηκε ένας δίσκος που είχε ως κεντρικό θέμα τους αγρότες, τους αγώνες τους και τα πρόσωπα που ηγήθηκαν του αγροτικού κινήματος.

Τα Αγροτικά: Το soundtrack του αγώνα

Συνθέτης τους δίσκου «Τα Αγροτικά» ήταν ο Θεσσαλός συνθέτης Θωμάς Μπακαλάκος, που μελοποίησε κυρίως στίχους του Διονύση Τζεφρώνη. Τα 12 από τα 13 τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ορισμένα από αυτά έγιναν διαχρονικά.

Ο συνθέτης, τον συγκεκριμένο δίσκο τον ετοίμασε ήδη από το 1973 όμως η Χούντα απαγόρευσε την έκδοσή του καθώς και τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του. Παρ' όλα αυτά όμως ο Μπακαλάκος παρουσίασε ορισμένα τραγούδια του παράνομα σε μπουάτ στην Πλάκα τον Αύγουστο του 1973.

Πώς συνδέθηκαν με το ΠΑΣΟΚ

Τελικά ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 14 Δεκεμβρίου 1975 και γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση με αρκετά τραγούδια να χρησιμοποιούνται σε κινητοποιήσεις που έγιναν στη συνέχεια, ιδιαίτερα όσο το ΠΑΣΟΚ ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά και σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ο συνθέτης, Θωμάς Μπακαλάκος, αποτέλεσε μέλος του ΠΑΣΟΚ όπου συμμετείχε από διάφορες θέσεις, όπως απλό μέλος, γραμματέας τοπικών οργανώσεων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, μέλος του τομέα πολιτισμού, αναπληρωτής γραμματέας του τομέα πολιτισμού αλλά και ιδρυτικό μέλος της ΠΑΣΠ.

«Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό...»

Πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του δίσκου παραμένει το «Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες» που είναι τόσο διαχρονικό, καθώς μοιάζει σαν να έχει γραφτεί τώρα!

«Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό βόλτες από κει και από δω

Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες

Θα σάς γλιτώσουμε από τη δυστυχία

Νερό θα φέρουμε θα φτιάξουμε σχολεία

Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σάς γαμπρούς εμείς θα βρούμε

Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες. Και εμέ οι παππούδες μου ήταν αγρότες γεια σας».

Τα Αγροτικά: Τα τραγούδια

1η όψη

01 Όχι δεν πουλάμε (Στίχοι Θωμάς Μπακαλάκος)

02 Αυτή ειν' η αγροτιά

03 Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες

04 Άγονη γραμμή

05 Τα μάθαμε τα μάθαμε (Ερμηνεία Θωμάς Μπακαλάκος)

06 Ήταν παιδί της αγροτιάς

07 Ο Αντύπας

2η όψη

08 Απεργία

09 Μετανάστευση

10 Γέρο αγρότης (Στίχοι Θωμάς Μπακαλάκος)

11 Εσύ μαζεύεις τη σοδειά

12 Αγαπημένη

13 Πανηγύρι (Ερμηνεία Βασίλης Παπακωνσταντίνου & Χορωδία)