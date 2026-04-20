Jack Savoretti: Νέο άλμπουμ λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα

Είκοσι χρόνια μετά το ντεμπούτο του άλμπουμ “Between the Minds”, ο Jack Savoretti επανασυνδέεται με την ωμή αφήγηση και την κινηματογραφική ψυχή που χαρακτήριζαν τις πρώτες δουλειές του. Το νέο άλμπουμ, που έγραψε και ηχογράφησε με την μπάντα του η οποία βρίσκεται στο πλάι του εδώ και πολλά χρόνια, γιορτάζει την τέχνη, τη συντροφικότητα και τη δημιουργική ελευθερία που τον συνοδεύουν εδώ και δύο δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της βρετανικής τραγουδοποιίας.

«Αυτός είναι ένας δίσκος που κλείνει τον κύκλο», λέει ο Jack. «Επιστρέφω στις ρίζες μου, στη γειτονιά όπου ξεκίνησα να φτιάχνω μουσική - με τους ίδιους φίλους και μουσικούς που γνώρισα γύρω από το Ladbroke Grove και την Portobello Road. Είναι ο δίσκος που πάντα ήθελα να κάνω όταν ξεκινούσα, αλλά τότε δεν είχα ακόμη το θάρρος ή την εμπειρία. Τώρα τα έχω».

Το “We Will Always Be The Way We Were” έρχεται μετά το πρώτο ιταλόφωνο και πολυβραβευμένο άλμπουμ του “Miss Italia” (2024) και περιλαμβάνει 12 υπέροχα τραγούδια, ανάμεσά τους και τα singles “Do It For Love” που έγραψε μαζί με τον Miles Kane , “Only Gonna Cry For You” με τη συμμετοχή της Steph Fraser και το “I Hear You Calling”.

Η παραγωγή του δίσκου έχει την υπογραφή του Tommaso Colliva (Muse, Damon Albarn) και η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε ζωντανά μέσα σε οκτώ ημέρες στα Eastcote Studios, αποτυπώνοντας τον αυθορμητισμό και τη χημεία της μακροχρόνιας μπάντας του Savoretti: Jesper Lind (ντραμς), Sam Davies (μπάσο), Sam Lewis (κιθάρα), Nikolai Torp (πλήκτρα, όργανο) και Shannon Harris (πιάνο, Wurlitzer).

Ο Jack λέει: «Μερικές φορές απλώς χρειάζεσαι κάποιον να σου πει ότι σε ακούει όταν φωνάζεις για βοήθεια. Έχω δει πολλούς γύρω μου να παλεύουν για τη ζωή τους, να παλεύουν με φαντάσματα, και απλώς θέλω να ξέρουν ότι είμαι δίπλα τους.»

Ο Jack Savoretti ανακοίνωσε επίσης τη μεγαλύτερη περιοδεία του μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μια σειρά από 28 συναυλίες σε 11 χώρες αυτό το φθινόπωρο.

Η περιοδεία ξεκινά από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη και φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 21 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια για τη συναυλία του στις 25 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η περιοδεία ακολουθεί μια σειρά από ήδη εξαντλημένες συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων του Royal Albert Hall στο Λονδίνο, του Liverpool Philharmonic Hall και του De Montfort Hall στο Leicester.

Κυκλοφορεί από την Orchard με την υποστήριξη της The Hubsters.