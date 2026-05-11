Το καλοκαίρι ξεκινά στον Φιλοπάππου: Sophie Lies, Κωστής και Σταύρος Τσαντές σε μια μουσική τελετή κάτω από τον αττικό ουρανό

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

Μια μουσική παράσταση - διερώτηση για το μακρύ μεσογειακό καλοκαίρι



«Αγαπητή Έρση, πίνω γαλλικό καφέ δυο βήματα από την θάλασσα. Ο κόσμος αλλάζει χωρίς να ξέρει γιατί και όλοι όσοι γράφουν τον οδηγούν με τρομακτική ταχύτητα στην καταστροφή, τον διαλύουν χωρίς να ξέρουν γιατί, τον εξηγούν και αμέσως σχηματίζεται μέσα τους το αντίθετο. Υποφέρουμε επειδή περνάμε καλά, μας είναι αδύνατον να αντέξουμε κάτι τέτοιο: υπάρχει κάτι παράξενο στην ευτυχία που την κάνει αφόρητη».

H Sophie Lies, ο Κωστής και ο Σταύρος Τσαντές, τρεις καλλιτέχνες από την νέα γενιά τραγουδοποιών, ενώνουν τις φωνές και τη δημιουργική τους φαντασία για να παρουσιάσουν μια μουσική παράσταση-εμπειρία, σαν μια τελετή υποδοχής του φετινού καλοκαιριού, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο «Δόρα» Στράτου. Κάτω από τον ανοιχτό Αττικό ουρανό, στον εμβληματικό λόφο του Φιλοπάππου, τα τραγούδια των τριών καλλιτεχνών θα συνηχήσουν και θα συνδιαλεχθούν με αγαπημένα τους κείμενα, ποιήματα και αλληλοεκμυστηρεύσεις, γύρω από τα ερωτήματα που ανοίγει το καλοκαίρι ως μια εποχή που ο χρόνος πυκνώνει και οι άνθρωποι μετασχηματίζονται. Με ενιαία πολυμελή μπάντα αποτελούμενη από τους μουσικούς τους συνοδοιπόρους, θα αποδώσουν ευφάνταστα και διαφορετικά, τραγούδια από τα προσωπικά τους άλμπουμ «Μια πέτρα σαν Σπίτι» και «Η Άλλη Πλευρά της Συνήθειας» (Sophie Lies), «Κάποιες Κυριακές» και «Φεϊγ Βολάν» (Κωστής) και «Οι Παιδικές Συνήθειες του Πατέρα Μου”» (Σταύρος Τσαντές), καθώς και επιλεγμένες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών.

Σε μια διαδρομή που ταλαντεύεται από την ελαφρότητα και την allegria στην εσωτερικότητα, τον αναστοχασμό και τη συγκίνηση, οι τρεις καλλιτέχνες θα επιχειρήσουν να εμπλέξουν και να συμπαρασύρουν το κοινό στο ταξίδι τους, προς το καλοκαίρι που ο κόσμος αλλάζει.

*Το προλογικό κείμενο αποτελεί προσαρμογή από το βιβλίο του Χρήστου Βακαλόπουλου, Η γραμμή του ορίζοντος, εκδ. Εστία (1991).

Συμμετέχουν οι:

Sophie lies - Κωστής - Σταύρος Τσαντές

Γιάννης Κονταράτος - βιολί

Έρση Μεϊτανίδου - φλάουτο

Στέφανος Μουρούτσος - ηλ. κιθάρα

Θωμάς Παπαθανάσης - ακ. κιθάρα

Χάρης Παρασκευάς - τύμπανα

Ορέστη Πετράκης - πλήκτρα

Σταύρος Ρουμελιώτης - μπάσο

Μηνάς Βασιλείου – ηχοληψία

Management: Melodica Art Procuctions

https://www.facebook.com/melodica.artproductions

Πληροφορίες :

Sophie Lies / Κωστής / Σταύρος Τσαντές - Το Καλοκαίρι ο Κόσμος Αλλάζει

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sophie-lies/kostis/stauros-tsantes-f-hill-sessions-lofos-filopappou/

Φυσικά Σημεία MORE : https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑμεΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Bar by The DUDE BAR



Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

Φ hill Sessions: Δείτε όλο το πρόγραμμα

Φollow Us: Facebook | Instagram



Παραγωγή – Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions