Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός

Υπό το φως της δημοσιότητας βρίσκονται από σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, οι δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» των πολιτικών αρχηγών, βουλευτών και αξιωματούχων για το έτος 2025 (χρήση 2024). Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ανάρτησε συνολικά 1.854 δηλώσεις, προσφέροντας στους πολίτες την πλήρη εικόνα για την οικονομική επιφάνεια του πολιτικού προσωπικού της χώρας.

Τα εισοδήματα και η «στροφή» στη ρευστότητα

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει για τη χρήση του 2024 συνολικά εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 10.700 ευρώ προέρχονται από την εκμετάλλευση ακινήτων, ενώ το υπόλοιπο αφορά την πρωθυπουργική αποζημίωση.

Η σημαντικότερη μεταβολή στο χαρτοφυλάκιό του εντοπίζεται στην κίνηση ρευστοποίησης τίτλων. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε στην πώληση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (Hellenic T-Bills). Η αξία κτήσης των εν λόγω ομολόγων ανερχόταν σε 490.575 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης άγγιξε τις 500.000 ευρώ, καταγράφοντας κέρδος.

Τραπεζικές καταθέσεις και επενδύσεις

Η παραπάνω κίνηση αποτυπώνεται άμεσα στις τραπεζικές καταθέσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 573.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού (472.000 ευρώ) τροφοδοτήθηκε απευθείας από την πώληση των προαναφερθέντων ομολόγων.

Παράλληλα, το επενδυτικό του προφίλ συμπληρώνεται από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas, η αποτίμηση των οποίων προσεγγίζει τις 29.000 ευρώ, καθώς και από ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής με αξία άνω των 3.000 ευρώ.

Ακίνητα, οχήματα και δανειακές υποχρεώσεις

Στο μέτωπο της ακίνητης περιουσίας δεν καταγράφεται καμία μεταβολή, με τον Πρωθυπουργό να διατηρεί το σύνολο των ακινήτων του όπως και στο προηγούμενο έτος. Στον τομέα των οχημάτων, παραμένουν στην κατοχή του δύο ΙΧ επιβατικά, 1.560 κ.ε. και 875 κ.ε., με έτη κτήσης το 2016 και 2017 αντίστοιχα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δανειακές υποχρεώσεις που αναγράφονται στη δήλωση.

Ο Μητσοτάκης εμφανίζει οφειλή ύψους 150.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί δάνειο από την αδελφή του, Αλεξάνδρα Gourdain, ενώ υφίσταται και ένα υπόλοιπο οφειλής σε πιστωτική κάρτα που αγγίζει τα 6.100 ευρώ.

