Γιώργος Καρλαύτης: Η ζωή του και η τραγωδία που τον στιγμάτισε - Ο αθλητής που έφερε τη Σουίφτ στην Ελλάδα

H super star Τέιλορ Σουίφτ ταξίδεψε, υπό άκρα μυστικότητα, στην Ελλάδα το περασμένο Σαββατοκύριακο για να δώσει το παρών στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη (George Karlaftis), αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου - αυτού με την περίεργη μπάλα και τους ακατανόητους κανόνες.

Ο Ελληνοαμερικανός αθλητής παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό του Κάια Χάρις, σε μία «οικογενειακή» τελετή, με την παρουσία της Σουίφτ κι άλλων σημαντικών προσώπων.

Οι εορτασμοί κράτησαν συνολικά πέντε μέρες και σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ήταν «ένας γάμος με ελληνική ψυχή, οικογενειακό συναίσθημα, και διεθνή αίγλη, αλλά αθόρυβη».

Το ζεύγος ζήτησε από τους καλεσμένους του να μην κάνει χρήση των κινητών τους τηλεφώνων, για να διατηρηθεί η στιγμή προσωπική.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο αρραβωνιαστικός της, Τράβις Κέλσι, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Καρλαύτη, ταξίδεψαν στη χώρα μας με ιδιωτικό αεροσκάφος και φαίνεται ότι διασκέδασαν ιδιαίτερα τη στιγμή.

Η ιστορία του Γιώργου Καρλαύτη και η στιγμή που τον στιγμάτισε

Ο Γιώργος Καρλαύτης είναι γόνος ενός Έλληνα και μίας Αμερικανίδας και γεννήθηκε μεγάλωσε στην περιοχή του Ψυχικού.

Ο πατέρας του, Ματθαίος, υπήρξε αθλητής του ακοντίου και του στίβου ενώ αργότερα εργάστηκε και ως καθηγητής στο ΕΜΠ. Η μητέρα του, Έιμι, επίσης αθλήτρια καθώς είχε παίξει μπάσκετ.

Είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά και έμεναν στην Ελλάδα μέχρι τα 13 του Γιώργου, όταν και έχασε, αναπάντεχα τη ζωή του ο πατέρας του, σε ηλικία μόλις 44 ετών.

Τότε, η μητέρα πήρε τα παιδιά τους και μετακόμισε στην Ιντιάνα, για να είναι κοντά στην οικογένειά της.

Μέχρι τότε, έπαιζε πόλο, έχοντας φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στην ομάδα κάτω των 16, αλλά μετά τη μετακόμιση στις ΗΠΑ «γνωρίστηκε» με το εκεί αγαπημένο άθλημα και τον κέρδισε μια άλλη μπάλα.

Όταν ανακαλύφθηκε από τους παράγοντες του NFL, πολλοί είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους για τις ικανότητές του, αλλά τούς κέρδισε με τον καιρό και τις εκπληκτικές του εμφανίσεις. Η υπεροχή του στο γρασίδι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Greek Freak» και μερικά παχυλά συμβόλαια.

Δεν ξεχνά τις ελληνικές του ρίζες, όμως, μιλά τη γλώσσα και είναι χαρακτηριστικό πως στο All Star Game το 2024, είχε στο κράνος του την ελληνική σημαία.