Κέλλυ Κελεκίδου: Το θρυλικό «Γλύκα Γλύκα» επιστρέφει και ξεσηκώνει ξανά

Η Κέλλυ Κελεκίδου παρουσιάζει το θρυλικό «Γλύκα Γλύκα» σε μια ολοκαίνουργια σύγχρονη εκδοχή, 21 χρόνια μετά τη σαρωτική επιτυχία που σηματοδότησε την αρχή της δισκογραφικής πορείας της.

Το «Γλύκα Γλύκα», σε μουσική του Μάκη Βασιλειάδη και στίχους της Γιώτας Χαλκιά, η οποία το ερμήνευσε πρώτη, επιστρέφει με νέο, «εκρηκτικό» ήχο και φρέσκια παραγωγή, διατηρώντας αναλλοίωτο τον διαχρονικό χαρακτήρα του και το ξεχωριστό ταπεραμέντο της Κέλλυς Κελεκίδου.

Τη μουσική επιμέλεια και τη σύγχρονη παραγωγή υπογράφουν ο DJ Valentino και ο Χριστόδουλος Σιγανός.

Στο music video του «Γλύκα Γλύκα (2026 remix)», που έχει ήδη γίνει viral στα social media, η πάντα εντυπωσιακή και λαμπερή Κέλλυ Κελεκίδου μαγνητίζει τα βλέμματα, αλλά επιφυλάσσει και μια συγκινητική έκπληξη. Για πρώτη φορά, η αγαπημένη τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί με την Γιώτα Χαλκιά, σε έναν συμβολικό φόρο τιμής στην ιστορία του τραγουδιού και στη διαδρομή του μέσα στον χρόνο.

Τα γυρίσματα του video, που σκηνοθέτησε ο Danny Ntarlas, πραγματοποιήθηκαν στα «Καλά Καθούμενα», ενώ οι γλυκές δημιουργίες του «Τόλης Sweets» δίνουν μια ξεχωριστή νότα.

Το «Γλύκα Γλύκα (2026 remix)» γεφυρώνει το χθες με το σήμερα και αποδεικνύει ότι οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης και συνεχίζουν να ξεσηκώνουν το κοινό όσα χρόνια κι αν περάσουν.

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