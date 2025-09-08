Lady Gaga: Σάρωσε τα MTV Video Music Awards 2025 - Κέρδισε τέσσερα βραβεία

Στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2025, η Lady Gaga αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια, αποσπώντας τέσσερα βραβεία.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στη UBS Arena, στο Έλμοντ της Νέας Υόρκης την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με παρουσιαστή τον LL Cool J. και μεταδόθηκε για πρώτη φορά και από το CBS.

Η Lady Gaga παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, μια κίνηση που έγινε προκειμένου να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο Madison Square Garden.

Όπως αναφέρει το Variety, η ώρα έναρξης της συναυλίας μετατέθηκε κατά μία ώρα για να μπορέσει να παραστεί στη τελετή. Κατά την ομιλία της, η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μία τρυφερή αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky.

Ακολούθησαν οι Ariana Grande και η Sabrina Carpenter με τρία βραβεία η καθεμία.

Η Grande παρέλαβε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς για το τραγούδι της «Brighter Days Ahead», ενώ παρουσίασε το τιμητικό Michael Jackson Video Vanguard Award το οποίο απένειμε στη Mariah Carey.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον θρυλικό τραγουδιστή των Black Sabbath, Ozzy Osbourne.

Οι Steven Tyler και Joe Perryτων Aerosmith, ο Yungblud και ο Nuno Bettencourt συνεργάστηκαν επί σκηνής για να ερμηνεύσουν ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τιμώντας την μνήμη του μεγάλου τραγουδιστή.

Η εμφάνιση της Sabrina Carpenter με το τραγούδι "Tears" ήταν ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς. Αναβίωσε το μουσικό της βίντεο στη σκηνή, συνοδευόμενη από drag queens, ενώ εμφανίστηκαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Προστατέψτε τα δικαιώματα των τρανς» και «Αγαπάτε ο ένας τον άλλον».

Ο Ricky Martin τιμήθηκε με το πρώτο στην ιστορία βραβείο Latin Icon Award, ενώ ο Αμερικανός ράπερ Busta Rhymes παρέλαβε το πρώτο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award.Και οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ξεχωριστές ερμηνείες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν η Lady Gaga, ο Jelly Roll, η Tate McRae, η Doja Cat, ο Post Malone και ο Alex Warren.

Ποιοι ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Η Grande επέλεξε μια vintage πουά μάξι δημιουργία του οίκου Fendi, την οποία συνδύασε με έναν ασορτί φιόγκο στα μαλλιά της.

Η Carpenter τράβηξε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό, διάφανο φόρεμα με κόκκινες λεπτομέρειες από δαντέλα και μία μοβ εσάρπα από φτερά του οίκου Valentino ενώ η Doja Cat φόρεσε μία μίνι δημιουργία του οίκου Balmain με σχέδια από ρόμβους εμπνευσμένα από τη δεκαετία του '80.

Η Tate McRae εμφανίστηκε με ένα διάφανο, λευκό φόρεμα σε αρχαιοελληνικό στιλ από τον Ludovic de Saint Sernin ενώ η Tyla επέλεξε μία μίνι δημιουργία του οίκου Chanel από τη συλλογή του 1993, σύμφωνα με το Music Universe.

MTV Video Music Awards: Η λίστα των νικητών

Βίντεο της Χρονιάς : Αriana Grande – «Brighter Days Ahead»

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Lady Gaga

Τραγούδι της Χρονιάς: Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Καλύτερος Νεοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης: Alex Warren

Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης: Sabrina Carpenter

MTV Push Performance of the Year: Katseye – “Touch”

Καλύτερη Συνεργασία: Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile””

Καλύτερο Ποπ: Ariana Grande – «Brighter Days Ahead»

Καλύτερο Hip-Hop: Doechii – «Anxiety»

Καλύτερο R&B: Mariah Carey – “Type Dangerous”

Καλύτερο Εναλλακτικό: Sombr – “Back to Friends”

Καλύτερο Ροκ: Coldplay – “All My Love”

Καλύτερο Λάτιν: Shakira – “Soltera”

Καλύτερο K-Pop: Lisa Featuring Doja Cat & Raye – “Born Again”

Καλύτερο Afrobeats:Tyla – “Push 2 Start”

Καλύτερο Κάντρι: Megan Moroney – “Am I Okay?”

Καλύτερο Άλμπουμ: Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Φόρμας: Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Καλύτερο Γκρουπ: Blackpink

Τραγούδι του Καλοκαιριού: Tate McRae – “Just Keep Watching“

Video for Good: Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Lady Gaga – “Abracadabra”

Καλύτερη Καλλιτεχνική ΔιεύθυνσηLady Gaga – “Abracadabra”

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Καλύτερο Μοντάζ: Tate McRae – “Just Keep Watching”

Καλύτερη Χορογραφία: Doechii – “Anxiety”

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ