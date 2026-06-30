«Το λες;!»: Ρωτήσαμε τη Gen Z ποιο είναι το αγαπημένο της πράγμα στα πανηγύρια και η απάντηση ήταν σχεδόν ομόφωνη

«Το λες;!» Αυτό ρωτάμε και η Gen Z μας απαντά ή εν προκειμένω... μας το λέει τραγουδιστά. Γιατί αυτή τη φορά το Reader βρέθηκε στο Helmos Mountain Festival στα Καλάβρυτα, εκεί όπου και φέτος το καλοκαίρι συναντήθηκαν η μουσική, η φύση και η καλή παρέα.

Στην καρδιά του παραδοσιακού πανηγυριού του Χελμού, στο γλέντι που κάθε χρόνο κλείνει το τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με τον πιο νοσταλγικό τρόπο, παρέα με την ΑΜΣΤΕΛ ρωτήσαμε τον κόσμο τι είναι αυτό που κάνει ένα αυθεντικό ελληνικό πανηγύρι αξέχαστο.

Δώσαμε το μικρόφωνο στους festivalgoers και τους ζητήσαμε να απαντήσουν σε τέσσερις απλές ερωτήσεις, οι οποίες έκαναν κάποιους να χαμογελάσουν, άλλους να ρίξουν έναν χορό και ορισμένους να πουν ακόμη και ένα τραγούδι.

Τι αγαπάμε περισσότερο στα πανηγύρια; Ποιος είναι ο κορυφαίος χορός; Ποιο τραγούδι ξεκλειδώνει κατευθείαν το πανηγύρι mode; Σε ποια φάση του πανηγυριού αξίζει να ανοίξεις μια παγωμένη ΑΜΣΤΕΛ αυτό το καλοκαίρι; Οι απαντήσεις είχαν απ' όλα: Αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια, αυθόρμητες ιστορίες από καλοκαιρινά γλέντια και μέρη όπου μια δροσιστική μπύρα γίνεται συνώνυμο της παρέας και της χαλάρωσης.

Γιατί τελικά μια παγωμένη ΑΜΣΤΕΛ αρκεί προκειμένου να ανοίξουν οι καρδιές, οι ιστορίες να ειπωθούν πιο εύκολα, τα γέλια να ακουστούν πιο δυνατά και όλοι στην παρέα να θυμηθούμε ξανά αυτά που μας ενώνουν.

Υπήρχε όμως μία απάντηση που ξεχώρισε ξεκάθαρα. Στην ερώτηση «Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα στα πανηγύρια;», η μπύρα αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια, καθώς όπως φαίνεται, για την πλειοψηφία των festival lovers ένα καλοκαιρινό πανηγύρι δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς μια παγωμένη ΑΜΣΤΕΛ στο χέρι.

Δείτε το βίντεο:

(Εδώ θα ενσωματωθεί το reel)