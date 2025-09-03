ΛΕΞ: Ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Χαμός στην πλατφόρμα για το «μαγικό χαρτάκι»

Η ανακοίνωση του ΛΕΞ για νέα συναυλία στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους φαν του, με την προπώληση των εισιτηρίων να εξελίσσεται σε έναν ψηφιακό μαραθώνιο.

Ο δημοφιλής ράπερ θα εμφανιστεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου, και ήδη χιλιάδες άτομα προσπαθούν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο «μαγικό χαρτάκι».

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε τη συναυλία του μέσω instagram.

Από τη στιγμή που ο ΛΕΞ δημοσίευσε το teaser της συναυλίας στον λογαριασμό του στο Instagram, η πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων more.com κατακλύστηκε από επισκέπτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να περιμένουν πάνω από μία ώρα στην ψηφιακή ουρά, με την ιστοσελίδα να εμφανίζει χιλιάδες χρήστες σε αναμονή.

Συγκεκριμένα, εμείς που επιχειρήσαμε να μπούμε στην λίστα αναμονής, βρήκαμε ήδη 36.595 χρήστες να κυνηγάνε ένα εισιτήριο.

Αναμονή για το «μαγικό χαρτάκι»

Η εικόνα θυμίζει την ιστορική συναυλία του στο ΟΑΚΑ, όπου η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και οδήγησε σε sold out μέσα σε λίγες ώρες.

Η ανακοίνωση έγινε αποκλειστικά μέσω Instagram, χωρίς καμία προώθηση από mainstream μέσα.

Παρ’ όλα αυτά, η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση και μαζική, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την επιδραστικότητα του ΛΕΞ και τη βαθιά σύνδεση του με το κοινό του.