ΛΕΞ: Sold out σε λίγες ώρες η συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Θα υπάρχει και δεύτερη;

Το post στο Instagram στις 16 Αυγούστου ήταν ο «πρόδρομος», καθώς με τη λεζάντα «Θεσσαλονίκη σύντομα» ο μεγαλύτερος και πιο δημοφιλής ράπερ της σύγχρονης γενιάς, ο ΛΕΞ, ανακοίνωνε μία μεγάλη συναυλία στην «έδρα» του.

Η επίσημη ημερομηνία έγινε γνωστή, με τον ΛΕΞ να εμφανίζεται, όπως το 2022, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης στις 18 Οκτωβρίου 2025, για μία συναυλία που «διψούσε» η συμπρωτεύουσα.

Η εταιρεία παραγωγής που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συναυλίες του ΛΕΞ, η Dynasty ανακοίνωσε ότι έγινε sold out μέσα σε μία ημέρα, την ώρα που μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης είχαν «στηθεί» στην ψηφιακή ουρά του More περισσότερα από 30.000 άτομα.

ΛΕΞ: Θα υπάρχει και δεύτερη συναυλία;

Το μοτίβο, όπως την αντίστοιχη συναυλία στην Αθήνα, είναι ιδιαίτερα κοινό, καθώς χιλιάδες ακροατές του αγαπημένου καλλιτέχνη δεν κατάφεραν να πάρουν «μαγικό χαρτάκι» λόγω των τεράστιων χρόνων αναμονής και της ελάχιστης διαθεσιμότητας.

Μάλιστα, αρκετά είναι τα σχόλια των χρηστών στο Instagram, που αναφέρουν ότι περίμεναν αρκετές ώρες για να προμηθευτούν εισιτήριο για τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν τα κατάφεραν καθώς είχαν «μπροστά» τους, κατά διαστήματα, 30.000 άτομα.

Παρόλο που η εταιρεία παραγωγής δεν έχει διευκρινίσει εάν θα γίνει δεύτερη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει τη «λογική» της Αθήνας, λόγω της μεγάλης ζήτησης.