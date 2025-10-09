ΛΕΞ: Την 1η Νοεμβρίου η συναυλία στο Καυτανζόγλειο - Τι ισχύει για τα εισιτήρια

Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί για 1η Νοεμβρίου, αντί για τις 18 Οκτωβρίου που είχε προγραμματιστεί.

Η εταιρεία παραγωγής Dynasty προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα και στα social media, διευκρινίζοντας ότι η μεταφορά ημερομηνίας γίνεται εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ ενημέρωσε το κοινό για το τι ισχύει με τα εισιτήρια.

Αναλυτικά η εταιρεία ανακοίνωσε: Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών.

Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή».

ΛΕΞ: Τι ισχύει για τα εισιτήρια

Στη συνέχεια η εταιρεία παραγωγής αναφέρει: «Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο advance@dynasty.gr (όχι DM στο Instagram).