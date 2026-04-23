Λίγο πριν τη σκηνή του Ejekt Festival, η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει τον πρώτο της δίσκο στο ΙΛΙΟΝ plus

Η Έλενα Λεώνη, εικαστικός, μουσικός και τραγουδίστρια, συστήνεται πλέον ολοκληρωμένα στο κοινό με την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου.

Μια καλλιτέχνις που ισορροπεί ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και τη μουσική δημιουργία, η Έλενα φέρνει επί σκηνής έναν σπάνιο συνδυασμό: την ευαισθησία της άρπας και του τσέλου με τη δυναμική μιας full band και ενός πιο σύγχρονου produced ήχου.

Μετά από σημαντικές συνεργασίες δίπλα στη Μαρίνα Σάττι, τον Πάνο Βλάχο, τη Νατάσσα Μποφίλιου και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες, και λίγο πριν ανέβει στην σκηνή του EJEKT festival δίπλα σε τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως οι Florence + the Machine, η Έλενα καταθέτει τη δική της καλλιτεχνική πρόταση.

Ο πρώτος της δίσκος με τίτλο «1.» που κυκλοφορεί 1/5 αποτελεί ένα κράμα art-pop, παραδοσιακών, έντεχνων και λαϊκών στοιχείων.

Στην επίσημη παρουσίαση του δίσκου η Έλενα Λεώνη θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το σύνολο της νέας της δουλειάς, μαζί με αγαπημένες διασκευές που έχουν καθορίσει την πορεία της.

Special guests: Μαρίνα Σάττι, Billie Kark, Ερασμία Μαρκίδη

Συντελεστές:

Τύμπανα: Κώστας Γοντικάκης

Κιθάρα: Θοδωρής Κλαυδιανός

Κιθάρα/Synths/Ούτι: Γιάννης Καρυδογιάννης

Ήχος: Νίκος Γκουντινάκης

Σχεδιασμός φώτων: Παναγιώτης Τσεβρένης