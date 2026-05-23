Μαλλούρα, στάμπες Eddie και «νιάτα»: Οι φανς των Iron Maiden έξω από το ΟΑΚΑ είναι όπως τους αγαπάμε

Λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα άνοιξαν επιτέλους οι πύλες του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη και πολυαναμενόμενη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα, με τους φανς τους να είναι μένουν πάντα...επιμελώς απαράλλακτοι.

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες οπαδοί του θρυλικού συγκροτήματος είχαν κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο της ημέρας είναι ότι ανάμεσα στο πλήθος διακρίνονται άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Αυτή η μαζική προσέλευση της νεολαίας μας θυμίζει ότι στην Ελλάδα έχουμε από τις πιο ζωντανές metal σκηνές της Ευρώπης.

Iron Maiden: «Έτσι μεγαλώσαμε»

​Μιλώντας στο Orange Press Agency, οι πιστοί φίλοι της μπάντας περιέγραψαν τη δική τους αγωνία, τις θυσίες της αναμονής κάτω από τον άστατο καιρό, αλλά και τις μεγάλες τους προσδοκίες για τη αποψινή βραδιά.

​Μια παρέα 18χρονων από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην πρώτη γραμμή της αναμονής, αποδεικνύοντας ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ηλικιακά σύνορα.

Όπως εξήγησαν, η επαφή τους με το συγκρότημα ξεκίνησε από το σπίτι, καθώς «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε» από τους γονείς τους, αλλά γρήγορα η αγάπη αυτή έγινε προσωπική υπόθεση αφού «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας».

​Για κάποιους από την παρέα αυτή είναι η δεύτερη εμπειρία, καθώς είχαν βρεθεί στο live του 2022, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά που θα δουν τον Bruce Dickinson και την παρέα του από κοντά. Για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, επιστρατεύοντας ειδικό εξοπλισμό για τη βροχή.

Iron Maiden: Η playlist που θέλει ο «λαός»

Όσον αφορά τα τραγούδια που περιμένουν να ακούσουν, οι νεαροί fans έχουν ξεκάθαρη άποψη. Ανυπομονούν για το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

Κλείνοντας, αποτύπωσαν με τον πιο απόλυτο τρόπο τι σημαίνει η μπάντα για τη ζωή τους: «Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό».

​Λίγο πιο δίπλα στην ουρά, ο Χάρης και ο Νίκος, με καταγωγή από τη Λαμία και τις Σέρρες αντίστοιχα, είχαν στήσει το δικό τους στρατηγείο έξω από τις θύρες. Ο Νίκος, που είναι έμπειρος «συναυλιάκιας», έφτασε στο στάδιο από τις έντεκα το πρωί.

«Εδώ βοηθήσαμε και τα άλλα παιδιά. Έντεκα η ώρα στήσαμε εδώ το τσαντέρι μας. Τα μαζέψαμε τώρα, είχαμε καρεκλάκια τέτοια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε» ανέφερε, αποκαλύπτοντας μάλιστα το εντυπωσιακό του πρόγραμμα για φέτος: «Εγώ και τα άλλα παιδιά που φύγαν τώρα είμαστε χρόνια στο group. Έχουμε κλείσει οχτώ συναυλίες φέτος. Εντάξει, είμαστε...».

Για τον Χάρη, αντίθετα, αυτή είναι η πρώτη φορά, αν και παραδέχθηκε γελώντας πως για να βρεθεί μπροστά «έκανα ένα ακραίο skip».

Στοιχηματίζοντας για το setlist, οι δύο φίλοι δήλωσαν σίγουροι για τα «Number of the Beast», «Flight of Icarus», «Aces High» και «Run to the Hills». Ωστόσο, ο Νίκος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη σκηνή, λέγοντας: «Bruce, παίξε Alexander Μεγαλέκο θέλουμε».