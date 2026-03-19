Αλλάζει ο τίτλος στο viral τραγούδι της Μαριάννας Κατσιμίχα «Το βαλς των χαμένων ονείρων» έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζηδάκι, Γιώργου όπως ανακοίνωσε η εταιρεία της καλλιτέχνιδας.

Το τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά ζητήθηκε να μετονομαστεί ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με το ομώνυμο έργο του Μάνου Χατζηδάκι.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το όνομά του αλλάζει σε «Το Βαλς των Ονείρων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας

«Το viral και χρυσό «Το βαλς των χαμένων ονείρων» με την Μαριάνα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε στίχους Άλκη Αλκαίου και σε μουσική του Δημήτρη Καρρά, έπειτα από επιθυμία του Γιώργου Χατζιδάκι, κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, απευθυνόμενη στους κληρονόμους του Άλκη Αλκαίου, αλλάζει τίτλο και γίνεται «Το Βαλς των ονείρων».

Πρόκειται για δύο διαφορετικά μουσικά έργα. Το ένα με την εμβληματική μελωδία του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα», ορχηστρικό και το άλλο, ένα τραγούδι με στίχους που προέκυψε από έναν αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου, που γνώρισε πολύ γρήγορα πρωτοφανή επιτυχία.

Ο Άλκης Αλκαίος, όταν έγραψε αυτό το ποίημα (παραθέτουμε και το χειρόγραφο), σύμφωνα με το περιβάλλον του, το αφιέρωσε στον Μάνο Χατζιδάκι για αυτό του είχε δώσει και τον ίδιο τίτλο. Ίσως ήταν η δική του ματιά πάνω στην ταινία που την εξέφρασε με την δική του τέχνη, τον λόγο.

Όμως λόγω της διαχρονικότητας του έργου του Μάνου Χατζιδάκι αλλά και της επιτυχίας του νέου έργου των Αλκαίου και Καρρά δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε σύγχυση ή όποια δεύτερη σκέψη.

Και επειδή «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη» όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Άλκης Αλκαίος στο δικό του βαλς των χαμένων ονείρων, το μετονομάζει σε «Το βαλς των ονείρων».