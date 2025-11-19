Μαρίνα Σπανού: Είπε δυο στίχους από το «Νοικιάστηκε» της Λιόλιου και το κοινό άρχισε να το τραγουδάει

Μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκε η Μαρίνα Σπανού όταν κατά τη διάρκεια live εμφάνισής της είπε κάποιους στίχους από τη μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου «Νοικιάστηκε», μάλλον με χιουμοριστική διάθεση, αλλά ο κόσμος από κάτω «τσίμπησε» αμέσως.

Έτσι, δεν χρειάστηκε να πει καν «δικό σας», αφού το κοινό άρχισε με τη μία να λέει κανονικά το ρεφρέν του τραγουδιού της Λιόλιου με κάποιους κιόλας να απορούν για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού από τη Σπανού, αφού τα τραγούδια που λέει είναι διαφορετικού στυλ.

Όπως και να έχει, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η Μαρίνα Σπανού έκλεισε αυτό το «λαϊκό» μουσικό διάλειμμα που προέκυψε από το πουθενά και συνέχισε το live της.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και έγινε πολύ γρήγορα viral μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από εκείνη τη στιγμή, ενώ η λεζάντα αναφέρει: «Τελικά δεν είχα κατάθλιψη, απλά έπρεπε να πάω Σπανού και να τραγουδήσω Λιόλιου».