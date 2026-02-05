Μαρίζα Κωχ: Η άγνωστη ιστορία με τον Σαββόπουλο που έσπασε την κιθάρα της εξαιτίας μιας λουλουδούς

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» της Νατάσα Τριανταφύλλη και του Στάθη Ν. Καλύβα συμμετείχε η ερμηνεύτρια και συνθέτρια Μαρίζα Κωχ, η οποία περιέγραψε μια αστεία μνήμη της με τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο.

«Την πρώτη βραδιά φτάνουμε και παίζουμε, αλλά το κοινό ήταν το ίδιο που ήταν και στην προηγούμενη παράσταση, που ήταν ο Βοσκόπουλος. Δεν ήρθε κανείς. Εκείνο το βράδυ έπαιζε με τη δική μου κιθάρα ο Σαββόπουλος και όπως ήταν σκυμμένος σε ένα σκαμπό, έρχεται η λουλουδού με ένα τεράστιο καλάθι γαρδένιες και του το ρίχνει στο κεφάλι. Ταράχτηκε! Δεν ξέρω πώς το άντεξε. Πριν προλάβει να αλλάξει τραγούδι, έρχονται δύο άλλες λουλουδούδες και αρχίζουν και του αδειάζουν στο κεφάλι αμέτρητα λουλούδια.

Σηκώνεται όρθιος, κρατούσε την κιθάρα μου -εμένα με πόνεσε πολύ αυτό- τη σηκώνει, την κάνει χίλια κομμάτια πάνω στο πάλκο και αρχίζει να οργώνει σαν άλογο γύρω γύρω τα μικρόφωνα και τα παιδιά δεν ξέρω πόσες φορές αφηνιασμένος. Από την κιθάρα έμειναν μόνο οι χορδές και τα κλειδιά», περιέγραψε η Μαρίζα Κωχ.