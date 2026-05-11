Μάρθα Φριντζήλα, Kubara Project και Καλογεράκια στήνουν γιορτή στον Φιλοπάππου

Η Μάρθα Φριντζήλα με το The Kubara Project και τα Καλογεράκια επιστρέφουν στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», μετά την περσινή θερμή ανταπόκριση του κοινού στις δύο συναυλίες που έδωσαν, κλείνοντας πανηγυρικά το πρώτο Φ hill Sessions.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, η ξεχωριστή αυτή παρέα στήνει ξανά μια μουσική γιορτή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική της χημεία.

«Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις κι αλλαγές προσωπικές αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, και με έναν ολοκαινούργιο δίσκο στα χέρια, περιοδεύουμε με τα αγαπημένα Καλογεράκια και ζούμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η Τέχνη μπορεί να προσφέρει. Κι όπως λέει ο υπέροχος Γιώργος Χρονάς: "Καλώ τους οπαδούς να ακολουθήσουν. Δεν μας φοβίζουνε τα κύματα, οι εθνικόφρονες είναι χαζοί, τα πούλμαν ας μείνουνε ακίνητα, την όχθη θα την περάσουμε πεζή." -Ελάτε να στήσουμε μαζί ένα ανάχωμα απέναντι στο ποτάμι της αδιαφορίας που πάει να μας καταπιεί.»

Το Kubara project, αφού δοκιμάστηκε για πάνω από είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που χαρακτήρισαν και την πρώτη τους εμφάνιση, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή και δεξιοτέχνες μουσικούς που δένουν ακόμη περισσότερο μέσα από τους κυριολεκτικούς προσωπικούς δεσμούς τους: Προσωπικές ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, τη φιλία τη μοναξιά, τον έρωτα, τη σχέση με τους άλλους, την επίθεση στη φύση.

Στo soundtrack της μουσικής παράστασης της Μάρθας Φριντζήλα και των Kubara Project ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ερμηνεύτριας και των αδερφών Καλογεράκη.

Στην συναυλία λαμβάνουν μέρος οι:

Αντώνης Μαράτος (κοντραμπάσο)

Βασίλης Μαντζούκης (τύμπανα)

Βασίλης Παναγιωτόπουλος (τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι)

Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα)

Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι, μπάντζο)

Μάρθα Φριντζήλα (τραγούδι)

Μιχάλης Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά)

Παντελής Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά)

Ορέστης Πατσινακίδης – Γιάννης Παξεβάνης (επιμέλεια ήχου)

Πληροφορίες :

Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/martha-frintzila-the-kubara-project-kalogeraki-bros/

Φυσικά Σημεία MORE : https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑμεΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Bar by The DUDE BAR



Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

Παραγωγή – Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions