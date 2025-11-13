Martin Garrix: Επείγον χειρουργείο για τον πασίγνωστο DJ - Στον «πάγο» οι επόμενες συναυλίες

Ο πασίγνωστος DJ Martin Garrix αναγκάστηκε να ακυρώσει την τελευταία του εμφάνιση, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο 29χρονος Ολλανδός μουσικός παραγωγός απαθανάτισε τον εαυτό του φορώντας την ιατρική του ρόμπα σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, και παραδέχτηκε ότι ήταν «συντετριμμένος» με την τροπή των γεγονότων.

Είπε πόσο «συντετριμμένος» ήταν που ακύρωσε την παρουσία του στο φεστιβάλ μετά από σκωληκοειδίτιδα που υπέστη.

Martin Garrix: «Πρέπει να ξεκουραστώ»

Ο δημιουργός της επιτυχίας «Scared To Be Lonely», έκανε ένα σημάδι «peace» από τον θάλαμο του νοσοκομείου, καθώς προσπαθούσε να διατηρήσει ακμαίο ηθικό μετά από τη μάχη με τη σκωληκοειδίτιδα .

Στη συγκινητική λεζάντα του, εξήγησε πώς η χειρουργική επέμβαση και η ανάρρωσή του θα σήμαιναν ότι η συναυλία του στο Μεξικό, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Festival Internacional Del Globo στις 15 Νοεμβρίου, θα έπρεπε να ακυρωθεί.

Μιλώντας για τη συναυλία, έγραψε: «Αγαπητό Μεξικό.

«Είμαι πραγματικά συντετριμμένος που πρέπει να ανακοινώσω ότι λόγω μιας απροσδόκητης περίπτωσης σκωληκοειδίτιδας και της χειρουργικής επέμβασης που ακολούθησε, δεν μπορώ να εμφανιστώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Del Globo αυτό το Σάββατο.

Οι γιατροί και η ομάδα μου με έχουν συμβουλεύσει να ξεκουραστώ και να αναρρώσω για να αποφύγω τυχόν μετεγχειρητικές επιπλοκές.

«Παρακαλώ να ξέρετε ότι αυτή η απόφαση δεν ελήφθη εύκολα — έχω μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις από εμφανίσεις σε αυτή την απίστευτη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, την αγάπη και την υποστήριξή σας».