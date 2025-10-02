Μαζωνάκης - Δεληβοριάς: Η αγκαλιά επί σκηνής στην έναρξη της «Ταράτσας» που έγινε sold out σε 3 ώρες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε χθες Τετάρτη (1/10) στο πλευρό του Φοίβου Δεληβοριά στην παράσταση «Ταράτσα του Φοίβου» στο Θέατρο Άλσος, με τους δύο καλλιτέχνες να αγκαλιάζονται πριν ξεκινήσουν την κοινή εμφάνισή τους επί σκηνής.

«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι.

Του έστειλα μήνυμα και του έγραψα: "Φίλε, η Ταράτσα ήταν και είναι για σένα ανοιχτή αγκαλιά". Με παίρνει σε ένα δευτερόλεπτο και μου λέει ''Φοίβο, περίμενα πότε θα μου το πεις"», είπε ο Φοίβος Δεληβοριάς προτού καλωσορίσει τον αγαπημένο τραγουδιστή στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους με τους θεατές να του χαρίζουν το πιο ζεστό χειροκρότημα.

Διαβάστε ακόμα - Πλησιάζει το ντουέτο της χρονιάς: Το βίντεο Μαζωνάκη και Δεληβοριά για τη συνεργασία τους

Μάλιστα, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε ήδη στείλει το δικό του μήνυμα σχετικά με όλα όσα έχουν ακουστεί όλο αυτό το διάστημα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εμπνεόμενος από τη μεγάλη του επιτυχία «Ανήκω», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ανήκουμε μόνο στην οικογένειά μας και στο πώς μας βλέπουν τα ΜΜΕ. Ανήκουμε σε εμάς και σε αυτούς που αγαπάμε», ενώ από πλευράς του ο Μαζωνάκης είπε: «Δεν θέλω να με αγαπάνε, αλλά να με εκτιμάνε».

Στη συνέχεια δε ο Φοίβος Δεληβοριάς αποκάλυψε ότι μπορεί λίγο πολύ όλες οι παραστάσεις της «Ταράτσας» να γίνονται sold out, όμως, στο συγκεκριμένο live με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν «μέσα σε 3 ώρες» και «αυτό κάτι λέει», όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Σε εκείνο το σημείο ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε τη χαρά του, λέγοντας «Respect» και απαντώντας με χιούμορ «μόνο που δεν είναι ταράτσα, αλλά ισόγειο».

Πηγή βίντεο: @despinakampouri - Instagram