Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026

Μετά από μια χρονιά-ορόσημο, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ξεκινάει το 2026 με την ίδια δυναμική, δημιουργικότητα και εξωστρέφεια, συνεχίζοντας τη μεγάλη πολιτιστική «γιορτή» που κορυφώθηκε το 2025, χρονιά κατά την οποία συμπληρώθηκαν 25 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό.

Το επετειακό πρόγραμμα του 2025 φιλοξένησε κορυφαία ονόματα της διεθνούς και ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, ανέδειξε συνεργασίες υψηλού κύρους και επιβεβαίωσε τον ρόλο του Μεγάρου ως σταθερό σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού και η ευρεία απήχηση των εκδηλώσεων δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για τη συνέχεια.

Το πρόγραμμα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 έρχεται ως φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας. Με έντονο διεθνή χαρακτήρα, υποδέχεται σπουδαίους, παγκόσμιας εμβέλειας καλλιτέχνες που έρχονται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, όπως η κορυφαία υψίφωνος Asmik Grigorian, ο διακεκριμένος βιολονίστας Renaud Capucon αλλά και ο πιανίστας Rudolph Buchbinder, ο βαρύτονος Matthias Goerne, τα κουαρτέτα Tetzlaff Quartett & Julia Fischer Quartet και η βιολονίστα Lisa Batiashvili.

Μαζί με πληθώρα άλλων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, χορό, εκπαιδευτικές και οικογενειακές δράσεις, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική ποιότητα με τον σύγχρονο προβληματισμό και τη δημιουργική ανανέωση.

Παράλληλα, το Μέγαρο συνεχίζει να επενδύει σε ουσιαστικές συνεργασίες με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, ορχήστρες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διευρύνοντας το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα και ενισχύοντας τον διεθνή του προσανατολισμό.

Κομβικής σημασίας είναι και η προσβασιμότητα, η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων στις πολιτιστικές δράσεις του Μεγάρου. Με υποδομές, υπηρεσίες και ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις, διασφαλίζεται ότι ο πολιτισμός παραμένει ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, συνεχίζεται το πρόγραμμα της πολιτιστικής συνταγογράφησης που με επιτυχία αναδεικνύει τον ρόλο του πολιτισμού ως συμπληρωματικού εργαλείου πρόληψης και βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Julia Fischer Quartet

Το Μέγαρο εξελίσσεται διαρκώς και πρωτοπορεί. Στο αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώνεται ένα πολύ σημαντικό νέο έργο υποδομής, με:

Χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρότυπο Ηχογραφικό Κέντρο και Εργαστήριο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο κτίριο Μ2 του Μεγάρου. Στόχος, να αποτελέσει ένα πολιτιστικό εργαλείο όπου θα μπορούν να πραγματοποιούνται επαγγελματικές ηχογραφήσεις, παραγωγές με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και δημιουργικά πρότζεκτ που συνδέουν μουσική, τεχνολογία και εκπαίδευση.

Η διεύρυνση του κοινού και η ενίσχυση της σχέσης του Μεγάρου με την πόλη και τους ανθρώπους της αποτελεί πάντα βασικό κίνητρο του στρατηγικού σχεδιασμού του Μεγάρου.

Το 2026 δεν είναι απλώς η συνέχεια μιας επιτυχημένης επετειακής χρονιάς · είναι και η επιβεβαίωση ότι το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παραμένει ένας ζωντανός, εξωστρεφής και κοινωνικά ενεργός πολιτιστικός οργανισμός.

Την παρουσίαση του προγράμματος τίμησε με την παρουσία της η υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, η οποία δήλωσε ανάμεσα σε άλλα:

«Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε 25 χρόνια σημαντικής και πολυεπίπεδης προσφοράς και εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή. Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει ουσιαστικά τον Οργανισμό με στοχευμένες παρεμβάσεις: αυξάνεται σταθερά ο ετήσιος προϋπολογισμός του, έχει ήδη δρομολογηθεί για το 2026 η αποκατάσταση του συστήματος κλιματισμού ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ, ενώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και 2021-2027 υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται δράσεις για την ανάδειξη του ψηφιακού αρχείου του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου και του Φεστιβάλ Μπαρόκ, με συνολική χρηματοδότηση άνω του 1.300.000 ευρώ.

Παράλληλα, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν τα έργα καθολικής προσβασιμότητας άνω των 300.000 ευρώ και δημιουργήθηκε το Ηχογραφικό Κέντρο και το Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας, ένα έργο ύψους 1.500.000 ευρώ. Συγχρόνως με χρηματοδότηση περίπου 350.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμμετέχει με επιτυχία στο καινοτόμο πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης που υλοποιεί το ΥΠΠΟ.

Η προσέλευση του κοινού συστηματικά αυξάνεται και η καλλιτεχνική παραγωγή συνεχώς ενισχύεται, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Μέγαρο Μουσικής εξελίσσεται σε έναν οργανισμό με εξωστρέφεια, σύγχρονες υποδομές και προοπτική βιώσιμης λειτουργίας.

Σε αυτήν την πορεία, αξίζουν θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στη Διοίκηση, την καλλιτεχνική διεύθυνση και τους εργαζόμενους του Μεγάρου για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, στους καλλιτέχνες και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη δημιουργική τους συμβολή, καθώς και στο κοινό της Θεσσαλονίκης που στηρίζει με συνέπεια και ενδιαφέρον τις δράσεις του Οργανισμού.

Η επόμενη 25ετία ξεκινά με ισχυρές βάσεις, με τον πολιτισμό να λειτουργεί όχι μόνο ως κοινωνικό δικαίωμα αλλά και ως ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα μας ».

Απόσπασμα από την ομιλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Μεγάρου κ. Χρίστου Γαλιλαία.

«Έχοντας θέσει πλέον πολύ ψηλά τον πήχη και προσλαμβάνοντας την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού στο εξαιρετικά ποιοτικό επίπεδο των προσφερόμενων καλλιτεχνικών δρώμενων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνεχίζει και το 2026 παρουσιάζοντας κάποιους από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του διεθνούς μουσικού στερεώματος, οι οποίοι μάλιστα δίνουν το παρών για πρώτη φορά στην πόλη μας. Το πλούσιο συνολικά πρόγραμμα του Οργανισμού χαρακτηρίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες και αφθονία επιλογών.

Σημαντικά απολογιστικά στοιχεία αποτυπώνουν την έκδηλη θετική ανταπόκριση του κοινού καταγράφοντας σε 93 συναυλίες πληρότητα άνω του 85%, έσοδα της τάξεως των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και σύνολο θεατών άνω των 160.000, ενώ ξεχώρισε η παρουσία του νεανικού κοινού.»

Απόσπασμα από τον χαιρετισμό της Προέδρου του Οργανισμού καθ. Ευγενίας Αλεξανδοπούλου- Αιγυπτιάδου.

«Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστεύω ότι οι οραματιστές του Μεγάρου βλέπουν πια αυτό που κάποτε ονειρεύονταν, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, να έρχονται δηλαδή στη Θεσσαλονίκη μεγάλες διεθνείς παραγωγές, να έχει πάρει σάρκα και οστά. Έτσι, οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι υπόλοιποι βορειοελλαδίτες - και ελπίζω και θεατές από τις γύρω χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης – αγκαλιάζουν το Μέγαρο, αγκαλιάζουν τις παραστάσεις μας ακριβώς επειδή η πορεία του Μεγάρου είναι διαρκώς ανοδική.»

