Mente Fuerte: Κυκλοφορεί το sequel του εμβληματικού του “Kingpin”

O Mente Fuerte κάνει drop το νέο του άλμπουμ και όπως δηλώνει ο ίδιος επιστρέφει στις ρίζες του. Το “Κingpin 2” έρχεται 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του debut άλμπουμ του “Kingpin”.

Το “Kingpin 2” περιλαμβάνει 10 tracks με τη μουσική παραγωγή να υπογράφουν οι Tr4cer, Baghdad, Guess Beats, Th Mark, Giorgos Orfanidis, WhiteShadow, Thugstage Beats & Rigasbeats. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι DJ Marvel & Katerina Lazaridou.

O Mente Fuerte γυρνά όπως λέει στις ρίζες του και δίνει στους fans του το sequel του classic debut album του που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική ραπ σκηνή. Το “Kingpin 2” αποτελεί ένα πρότζεκτ σκληρής δουλειάς και συνέπειας, και ένα πρότζεκτ που αποδεικνύει πως ο Mente Fuerte συνεχίζει να εξελίσσεται! Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του μάλιστα πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο δυνατές λίστες του Spotify “Hot Greek Rap”.