Metallica στο ΟΑΚΑ: Τι καιρό θα κάνει κατά τη διάρκεια της συναυλίας

Λίγες ώρες απέμειναν από την επική - όπως προβλέπεται - εμφάνιση των Metallica στη σκηνή του ΟΑΚΑ. Αν και «βρέξει χιονίσει» οι φανς θα βρίσκονται εκεί, ένας ευνοϊκός καιρός, σίγουρα θα κάνει τη συναυλία ακόμη καλύτερη.

Σύμφωνα με το Meteo, ο καιρός όντως θα αποτελέσει σύμμαχο. Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 27 βαθμούς τη στιγμή που ανοίξουν οι πύλες. Υπενθυμίζεται ότι, ανοίγουν στις 16:00.

Τη στιγμή των πρώτων νοτών, με την εμφάνιση των Knocked Loose, το θερμόμετρο θα δείχνει 26 βαθμούς κελσίου, ενώ όπως όλα δείχνουν. κατά την εμφάνιση των Gojira αναμένεται η ίδια θερμοκρασία.

Οι πολυ-αναμενόμενη εμφάνιση των Metallica, βάσει προγράμματος θα γίνει στις 20:30. Η θερμοκρασία, αν και θα πέσει, θα είναι εξίσου ευνοϊκή. Η πρόγνωση αναφέρει ότι θα απολαύσουμε τη μπάντα με 21 βαθμούς κελσίου και λίγη συννεφιά, όχι ωστόσο κάτι περιοριστικό.

Metallica στο ΟΑΚΑ: Τι ώρα θα τελειώσει η συναυλία

Οι Metallica αναμένεται να ξεκινήσουν το live τους περίπου στις 20:30 με 20:45. Η συναυλία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 22:45, ώρα κατά την οποία θα αρχίσει και η μαζική αποχώρηση του κοινού.

Μετά το τέλος της βραδιάς, οι σταθμοί αναμένεται να γεμίσουν από κόσμο. Οι θεατές έχουν ουσιαστικά δύο επιλογές:

να αποχωρήσουν λίγο πριν το φινάλε της συναυλίας

ή να παραμείνουν στον χώρο μέχρι να μειωθεί ο συνωστισμός

Τα μέσα μεταφοράς συνήθως ενισχύονται σε μεγάλες διοργανώσεις, ωστόσο απαιτείται υπομονή. Όσοι μετακινηθούν με αυτοκίνητο θα πρέπει να υπολογίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ αρκετοί επιλέγουν να παρκάρουν πιο μακριά από το στάδιο.