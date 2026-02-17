Μια συνάντηση μουσικών κόσμων - ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στο UK

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις συναυλίες.

Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν τέσσερις Κύπριοι μουσικοί - νέοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική ανάγνωση, μέσα από ήχους εγχόρδων και κρουστών.

Με νέες ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση και τη συγκίνηση, αλλά και στη χαρά της ζωντανής συνάντησης: την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Επί σκηνής:

Μάριος Τακούσιης - πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής - μπάσο

Γιάννης Κουτής - ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης - τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης - φωνή, κιθάρα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2026

11/3 Band on the Wall, Μάντσεστερ

13/3 The Liquid Room, Εδιμβούργο

15/3 Electric Ballroom, Λονδίνο

Εισιτήρια: εδώ

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας – Βασίλης Δρούγκας