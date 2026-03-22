Μια ξεχωριστή λεπτομέρεια που ενωνει 10 θρυλικά ελληνικά ροκ γκρουπ

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του `60 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το ελληνικό ψυχεδελικό ροκ μας χάρισε ένα σωρό κλασικές μπάντες. Οι περισσότερες έλαμψαν ξαφνικά και έσβησαν γρήγορα, αφήνοντας μας επικά άλμπουμ όπως το «666» των Aphrodite's Child. Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως ένας μικρός γαλαξίας από ανυπέρβλητα χαρισματικούς μουσικούς εμφανίστηκε τότε. Μπήκαν σε ένα γκρουπ, μας κατέθεσαν κάτι σπουδαίο και ύστερα συνέχισαν προσωπικές διαδρομές

Κάτι που τους «ενώνει» όλους

Η σελίδα Greek Visions, ένα οπτικοακουστικό αρχείο της ελληνικής ποπ κουλτούρας στο Instagram, πρόσεξε κάτι εντυπωσιακό: όλοι πόζαραν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο! Η μπάντα «έσπαγε» στα δύο, κάποιοι έμεναν όρθιοι και οι υπόλοιποι πόζαραν καθιστοί, τις περισσότερες φορές αγέλαστοι στο φακό (στους Νοστράδαμος και στους Aphrodite's Child υπήρχαν και κάποιοι που χαμογέλασαν, οκ).

Το συγκεκριμένο ποστ πάντως, χρησιμεύει και για έναν ακόμα λόγο: μας θυμίζει πόσα υπέροχα ροκ γκρουπ υπήρξαν τότε: ΝΩΕ, Μπουρμπούλια, Πελόμα Μποκιού, Poll, Αphrodite's Child, Νοστράδαμος, Vavoura Band, Forminx, Socrates, Σπυριδούλα.