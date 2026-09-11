Λίγες μόνο ημέρες μετά την είδηση που βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο, η φωνή της Ντόλι Πάρτον ακούγεται ξανά. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της 80χρονης «βασίλισσας» της κάντρι στις 25 Αυγούστου, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, κυκλοφόρησε το πρώτο της μεταθανάτιο τραγούδι με τίτλο «Bound to Ride».

Πρόκειται για μια παραδοσιακή, συγκινητική σύνθεση την οποία η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε προλάβει να ηχογραφήσει το 2022. Το κομμάτι αποτελεί προπομπό του επερχόμενου δίσκου «Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers» (αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου), ο οποίος λειτουργεί ως φόρος τιμής στο εμβληματικό ντουέτο του bluegrass. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Carter και Ralph Stanley, που έκαναν ευρέως γνωστό το εν λόγω τραγούδι το 1964, εντάχθηκαν φέτος στο Country Music Hall of Fame.

Η διαδικασία της παραγωγής κρύβει τη δική της ιδιαίτερη ιστορία. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του tribute άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο, η Πάρτον επέλεξε να γράψει τα φωνητικά της απομονωμένη, προκειμένου να προστατευτεί από την έξαρση του κορονοϊού εκείνη την περίοδο.

Στο τελικό αποτέλεσμα την πλαισιώνουν οι «First Ladies of Bluegrass», ένα κορυφαίο, αμιγώς γυναικείο σχήμα (Άλισον Μπράουν, Μπέκι Μπούλερ, Σιέρα Χαλ, Μίσι Ρέινς και Μόλι Τάτλ), δημιουργώντας ένα υπέροχο, ακούσιο μουσικό «αντίο».