Σε κλειστό κύκλο η κηδεία της Ντόλι Πάρτον: Γιατί όλοι φορούσαν χρωματιστά - Συγκινεί η αδελφή της

Η Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) κηδεύτηκε σε μια ιδιωτική οικογενειακή κηδεία στο Νάσβιλ την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Η σημαντική ερμηνεύτρια τάφηκε δίπλα στον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 60 χρόνια, ο οποίος πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών.

Ο ανιψιός της καλλιτέχνιδας, δήλωσε ότι «η Dolly ήταν αγρότισσα, όπως ο μπαμπάς της», και συμπλήρωσε: «Μμε κάλεσε και μου είπε ότι θέλει να ξεκουραστεί σε ένα όμορφο κρεβάτι από βελούδινο βαμβάκι γιατί μετά από μια ζωή φορώντας βαριά στρας, αξίζει επιτέλους να είναι άνετα και να ξεκουραστεί λίγο».

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Ο ανιψιός της στην κηδεία φορούσε ένα καουμπόικο καπέλο με φαρδύ γείσο σε καμηλό χρώμα και ένα λευκό πουκάμισο, σε συνδυασμό με παντελόνι και κεντημένο σακάκι.

Dolly Parton was laid to rest in a private family funeral in the days following her Aug. 25 death at the age of 80, just as she'd requested before her passing. https://t.co/j8IkgX64uy pic.twitter.com/D4Q5RrJrZb — E! News (@enews) August 30, 2026

Σε αυτό το στυλ, οι καλεσμένοι απέφυγαν τα μαύρα, και φόρεσαν χρωματιστά ρούχα, όπως «χρωματιστή και γεμάτη στρας» ήταν και η τραγουδίστρια, με έναν καλεσμένο να φοράει φόρεμα σε χρώμα κρασιού, ενώ έναν άλλο να φοράει μαύρο φόρεμα καλυμμένο με πούλιες. Οι άνδρες φορούσαν καπέλα και καουμπόικες μπότες, όπως μεταφέρει το the dailybeast.com.

Ακόμη μια επιθυμία της, ήταν να ακουστεί το τραγούδι «If We Never Meet Again», που επίσης συνδέεται με τον πατέρας της, επιλογή έκπληξη καθώς οι περισσότεροι περίμεναν να επιλέξει το Jolene ή το μυθικό I will always love you.

Συγκινεί η αδελφή της Ντόλι Πάρτον: «Ήταν η γυναίκα που ανέλαβε και έγινε η μαμά μου»

Η μικρότερη αδερφή της θρυλικής ερμηνεύτριας, δήλωσε εμφανώς φορτισμένη: «Σας ευχαριστώ όλους που με υπομείνατε καθώς θρηνώ τον θάνατο της μεγάλης μου αδερφής.

Dolly Parton has been laid to rest following a private family funeral in Nashville on Friday, August 28. The country music legend died on August 25 at the age of 80, following a brief battle with cancer. Her family confirmed that the intimate service was held according to Dolly’s… pic.twitter.com/cU4E7rD1sq — Mighty News (@Mighty__News) August 31, 2026

Ξέρω ότι σε όλο τον κόσμο ήταν μια σούπερ σταρ, αλλά για μένα ήταν η Ντόλι η μαμά μου. Ήταν η αδερφή που ανέβαινε στο κρεβάτι μαζί μου όταν ήμουν μικρή επειδή και οι δύο φοβόμασταν το σκοτάδι», έγραψε στο Facebook.

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Και συνέχισε: «Ήταν η γυναίκα που ανέλαβε και έγινε η μαμά μου, μεγαλώνοντάς με από την ηλικία των 13 έως 18 ετών. Ήταν αυτή που προσπάθησε να με πείσει να φοράω τις περούκες της στις συναυλίες μου στο Ντόλιγουντ (συγγνώμη, αδερφή, αλλά σίγουρα δεν σε άκουσα σε αυτό).»

Η Φρίντα, αφού ανέφερε ότι μπορεί να καβγάδιζαν συχνά αλλά «θα την αγαπάει για πάντα», ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια συγκινητική έκκληση, ζητώντας από τους θαυμαστές και τους ακολούθους της να στηρίξουν την οικογένεια της Πάρτον και να προσευχηθούν καθώς θρηνούν. «Σας ζήτησα πριν από όλους τους μήνες να προσευχηθείτε για την Ντόλι, αλλά τώρα θα σας ζητήσω να προσευχηθείτε για μένα και για όλη μου την οικογένεια καθώς βιώνουμε αυτή την ανυπέρβλητη απώλεια», είπε. «Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς που να μπορεί να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας και ξέρω ότι κατέχει μια ξεχωριστή θέση και σε πολλές από τις δικές σας».

«Ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω, να χαμογελάω και να μοιράζομαι την αγάπη που έδωσε τόσο απλόχερα με τους άλλους. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, ακόμα και τις μέρες που φαίνεται αδύνατο», έγραψε η Φρίντα το Σάββατο.

Η αδερφή της Ντόλι κατέληξε λέγοντας ότι εργάζεται πάνω σε «κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους εσάς προς τιμήν της». «Είναι ο τρόπος μου να κρατήσω ένα μικρό κομμάτι της Ντόλι Μαμάς μου μαζί μου, ενώ παράλληλα να τη μοιράζομαι με όλους εσάς που την αγαπήσατε», πρόσθεσε.