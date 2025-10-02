Το «μωρό» του άλμπουμ των Nirvana έχασε την υπόθεση για την παιδική πορνογραφία

Απορρίφθηκε οριστικά από το δικαστήριο η αγωγή του άντρα που φωτογραφήθηκε ως μωρό στο εξώφυλλο του κλασικού άλμπουμ των Nirvana, Nevermind και είχε καταθέσει μήνυση στο συγκρότημα για διανομή παιδικής πορνογραφίας.

To πασίγνωστο άλμπουμ των Nirvana που κυκλοφόρησε το 1991, απεικονίζει στο εξώφυλλο ένα -ούτε ενός έτους- μωρό, τον Spencer Elden, να κολυμπάει γυμνό κάτω από το νερό.

Ο Spencer Elden, άντρας πια, έιχε καταθέσει μήνυση στο ροκ συγκρότημα και τον φωτογράφο Kirk Weddle με την κατηγορία της διανομής παιδικης πορνογραφίας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ένας δικαστής έκρινε ότι «ούτε η πόζα, ούτε το σκηνικό, ούτε το συνολικό πλαίσιο υποδηλώνουν ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ περιλαμβάνει σαφή σεξουαλική συμπεριφορά».

Ένας δικηγόρος των Nirvana δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που το δικαστήριο έδωσε τέλος σε αυτή την υπόθεση και απάλλαξε τους δημιουργικούς πελάτες μας από το στίγμα των ψευδών ισχυρισμών».

Ο Elden υπέβαλε αρχικά αγωγή το 2021, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητα και το όνομά του ήταν «για πάντα συνδεδεμένα με την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση που βίωσε ως ανήλικος, η οποία έχει διανεμηθεί και πωληθεί παγκοσμίως».

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Fernando Olguin, την απέρριψε το 2022 επειδή ο Elden την υπέβαλε μετά την προθεσμία των 10 ετών για την υποβολή αστικής αγωγής.

Ένα εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή, επιτρέποντας στον άνδρα να υποβάλει εκ νέου μήνυση. Ωστόσο, ο δικαστής Olguin έκρινε τώρα ότι, πέρα ​​από το γεγονός ότι ο Elden ήταν γυμνός, τίποτα δεν «πλησίαζε στο να φέρει την εικόνα στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί παιδικής πορνογραφίας».

Παρομοίασε την εικόνα με μια οικογενειακή φωτογραφία ενός παιδιού που κάνει μπάνιο και είπε ότι είναι «προφανώς ανεπαρκής για να υποστηρίξει ένα εύρημα παιδικής πορνογραφίας».

«Το γυμνό πρέπει να συνδυάζεται με άλλες περιστάσεις που καθιστούν την οπτική απεικόνιση λάγνα ή σεξουαλικά προκλητική»,είπε ο δικαστής Olguin, παραθέτοντας μια προηγούμενη απόφαση.

Ο δικαστής επικαλέστηκε επίσης παράγοντες όπως η παρουσία των γονέων του Elden στη φωτογράφιση, το γεγονός ότι ο φωτογράφος ήταν φίλος των γονέων αλλά και ότι είχε προηγουμένως «αγκαλιάσει και είχε επωφεληθεί οικονομικά από την εμφάνισή του στο εξώφυλλο του άλμπουμ».

Η νομική ομάδα του Elden δήλωσε στο Rolling Stone ότι «διαφωνεί με σεβασμό» με την απόφαση και σχεδιάζει να ασκήσει έφεση.

«Όσο η βιομηχανία του θεάματος δίνει προτεραιότητα στα κέρδη έναντι της ιδιωτικής ζωής, της συναίνεσης και της αξιοπρέπειας της παιδικής ηλικίας, θα συνεχίσουμε την επιδίωξή μας για ευαισθητοποίηση και λογοδοσία», δήλωσε ο James R Marsh της δικηγορικής εταιρείας Marsh.