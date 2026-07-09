Μπόνι Τάιλερ: Η άγνωστη ιστορία του Total Eclipse of the Heart και οι πενιχρές απολαβές της

Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε σε ηλικία 75 ετών, μήνες μετά την εισαγωγή της σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου άφησε και την τελευταία της πνοή. Η τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart βγήκε από το τεχνητό κώμα, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις ελπίδες της οικογένειας και των φαν της.

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι ανακοινώνουν με συντριβή ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν» αναφέρθηκε στη λιτή ανακοίνωση του θανάτου της, με τους υπογράφοντες να ζητούν να γίνει σεβαστεί η ιδιωτικότητά τους και να δεσμεύονται πως θα επιστρέψουν με περισσότερες πληροφορίες.

Το τραγούδι που συνόδευσε την καριέρα της ήταν, δίχως αμφιβολία, το Total Eclipse of the Heart, μια ροκ όπερα, που σημαδεύτηκε από την χαρακτηριστική της βραχνάδα.

Μετά την κυκλοφορία του το 1983, ανέβηκε στην πρώτη θέση των chart σε ΗΠΑ και Βρετανία, αλλά και Αυστραλία μέχρι τη Ζιμπάμπουε. Έγινε διασκευή του σε Ισπανικά και Ιταλικά, αλλά αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό είναι πως παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ.

Η άγνωστη ιστορία του Total Eclipse of the Heart

Εκείνη τη χρονιά, η Τάιλερ είχε μία σειρά από αποτυχίες. Η εταιρεία παραγωγής της ήθελε να επιστρέψει στον ροκ ήχο της, αλλά εκείνη ήταν αποφασισμένη να συνεργαστεί με τον Αμερικανό συνθέτη, στιχουργό και παραγωγό δίσκων Τζιμ Στάινμαν.

Παρά τον αρχικό του δισταγμό, ο Στάινμαν την κάλεσε για μία κατ΄ιδίαν συνάντηση στη Νέα Υόρκη, όπου ταίριαξαν από την πρώτη στιγμή.

«Τη θεώρησα μία από τις πιο παθιασμένες φωνές που είχα ακούσει στη rock & roll από την Τζάνις Τζόπλιν» είχε πει ο παραγωγός στο παρελθόν.

Το βράδυ της γνωριμίας τους, της έπαιξε το Total Eclipse of the Heart στο πιάνο του και της προσέφερε το τραγούδι.

«Όταν παίζει, ουσιαστικά χτυπάει το πιάνο στο πάτωμα. Είναι υπέροχος. Δεν σου δίνει το τραγούδι να το ακούσεις. Θέλει να σου πει όλη την ιστορία του και να στο παίξει εκείνος» είχε εξιστορήσει η ίδια η Τάιλερ, για την πρώτη φορά που άκουσε το θρυλικό κομμάτι.

Η Μπόνι Τάιλερ δεν είχε πληρωθεί σχεδόν τίποτα για το Total Eclipse of the Heart

Φέτος, το Total Eclipse of the Heart ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify.

Αλλά η ίδια η Μπόνι Τάιλερ είχε κάνει γνωστό, στο παρελθόν, πως η μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία δεν είχε μεταφραστεί και σε χρήματα για την ίδια.

«Ήταν τίποτα, σχεδόν τίποτα» είχε πει στο BBC για τις απολαβές της από το τραγούδι.

Το Spotify ανέφερε πως είχε πληρώσει το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων για τα δικαιώματα των τραγουδιών της το 2025.

Μέρος του γιατί δεν έφτασαν τα χρήματα μέχρι τον λογαριασμό της είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε αποκλειστικά από τον Τζιμ Στάινμαν, επομένως όλα τα δικαιώματα έκδοσης έχουν περάσει στην κληρονομιά του.

Τα υπόλοιπα πήγαν στη δισκογραφική, που μοιράστηκε ένα ποσοστό με την καλλιτέχνιδα, βάσει της συμφωνίας που είχαν κάνει το 1983.

Συνήθως, οι τραγουδιστές με διαχρονικές επιτυχίες, που κυκλοφόρησαν πριν από την έκρηξη του διαδικτύου, λαμβάνουν ελάχιστα χρήματα απ΄ αυτές, όσο δημοφιλείς και εάν έχουν γίνει.