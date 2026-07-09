Πέθανε, σε ηλικία 75 ετών, η εμβληματική τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart, Μπόνι Τάιλερ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την πλευρά της, πέθανε «απρόσμενα» το βράδυ της Τετάρτης (08/07) σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου είχε εισαχθεί «για θεραπεία προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε».

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι ανακοινώνουν με συντριβή ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν. Θα εκδώσουμε σύντομα μια περαιτέρω ανακοίνωση, αλλά προς το παρόν ζητάμε να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία» σημειώθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Τον Μάιο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα εντερική χειρουργική επέμβαση και τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της.

Σε μια ενημέρωση τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε πολύ άρρωστη στην εντατική.

Εκείνη την εποχή, ανέφεραν ότι η κατάσταση της Μπόνι Τάιλερ βελτιώνεται και οι γιατροί ήταν «σίγουροι» ότι θα αναρρώσει - αν και η πρόοδος ήταν «αργή».