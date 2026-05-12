Μπορεί να αλλάξει η φετινή Eurovision από το μποϊκοτάζ για το Ισραήλ;

Η Βιέννη υποδέχεται φέτος την 70ή επέτειο της Eurovision, σε μια διοργάνωση που αποδεικνύει ότι ο διαγωνισμός παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός, στενά συνδεδεμένος με τον παλμό της εποχής του.

Η φετινή γιορτή δεν περιορίζεται μόνο στα φώτα της σκηνής, αλλά ενσωματώνει τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές αναζητήσεις που απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας στον θεσμό έναν πιο βαθύ και επίκαιρο χαρακτήρα.

Η πολιτική στο προσκήνιο

Η συμμετοχή του Ισραήλ και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν φέρει την πολιτική συζήτηση στην καρδιά του διαγωνισμού. Η απόφαση χωρών όπως η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία να απέχουν, είναι μια ηχηρή τοποθέτηση μέσα στο πλαίσιο του θεσμού.

Αυτή η δυναμική φέρνει τη Eurovision αντιμέτωπη με τη σύγχρονη πραγματικότητα, αναγκάζοντας κοινό και διοργανωτές να αναλογιστούν τον ρόλο της τέχνης σε περιόδους κρίσης.

Η αυστριακή πρωτεύουσα ετοιμάζεται να γίνει το κέντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, όχι μόνο για το μουσικό σόου, αλλά και για τις μαζικές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Οι συγκεντρώσεις και οι πορείες διαμαρτυρίας που θα πλαισιώσουν τον τελικό αναδεικνύουν τη Eurovision ως ένα βήμα όπου οι πολίτες εκφράζουν τις αξίες και τις ανησυχίες τους. Παράλληλα, οι αλλαγές στους κανονισμούς ψηφοφορίας από την EBU δείχνουν μια προσπάθεια προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και της συμμετοχικής δράσης.

Η μουσική ταυτότητα

Μέσα σε αυτό το έντονο κλίμα, οι καλλιτέχνες ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η Φινλανδία ηγείται των προγνωστικών με μια επιβλητική μπαλάντα, ενώ η Ελλάδα διεκδικεί μια υψηλή θέση με τον Akyla και το ρυθμικό «Ferto», που έχει ήδη γίνει viral. Το Ισραήλ με τον Noam Bettane παραμένει στην πρώτη πεντάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή Eurovision θα είναι μια από τις πιο συζητημένες και πολυδιάστατες στην ιστορία της, συνδυάζοντας το θέαμα με την ουσιαστική τοποθέτηση πάνω στα παγκόσμια γεγονότα.