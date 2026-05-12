Eurovision 2026: Τι ζητά ο Γιώργος Καπουτζίδης από τους Έλληνες του εξωτερικού για τον ημιτελικό

Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι για μία ακόμα χρονιά σχολιαστής στον Α' ημιτελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη και με ανάρτησή του κάλεσε τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να στηρίξουν την Ελλάδα στην προσπάθειά της στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Καπουτζίδης η συμμετοχή της χώρας στον φετινό διαγωνισμό είναι καθοριστική και χρειάζεται τη βοήθεια των Ελλήνων του εξωτερικού για να φτάσουμε στη νίκη.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Απόψε, στις 22:00 ώρα Ελλάδος, (21:00 ώρα Αυστρίας) χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Αν ζείτε σε κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό, ή στην Ιταλία και τη Γερμανία που επίσης ψηφίζουν απόψε, αυτοί είναι οι αριθμοί που μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα.

Επίσης, αν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, που δεν συμμετέχει στη φετινή Eurovision, μπορείτε κι εσείς να ψηφίσετε! Μπειτε τώρα στο Esc.vote και ακολουθήστε τις εκεί οδηγίες. Σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε που είστε στο πλευρό μας! Στο πλευρό του Ακύλα μας! Πάμε όλοι μαζί να το ΦΕΡΟΥΜΕ!».